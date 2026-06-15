El incendio de Cerro Muriano arrasa unas 400 hectáreas dentro del campo de maniobras militar cordobés

El incendio declarado este fin de semana en el campo de maniobras de Cerro Muriano ha afectado a unas 400 hectáreas, según la estimación realizada por el Ejército una vez extinguido el fuego. La cifra es todavía provisional, ya que los técnicos continúan realizando las mediciones definitivas, aunque fuentes militares consideran que el balance final no diferirá significativamente de esa superficie.

La totalidad del terreno calcinado se encuentra dentro de la denominada zona de caída del campo de maniobras, el espacio donde impactan habitualmente los proyectiles durante los ejercicios de tiro. Se trata de un área vallada y perimetrada que, según el Mando de Adiestramiento y Doctrina (Madoc), presenta un menor interés medioambiental que otras zonas de la base.

Las llamas permanecieron siempre en el perímetro

Desde el Ejército destacan que uno de los aspectos más relevantes de la emergencia ha sido que las llamas permanecieron en todo momento dentro de ese perímetro y no llegaron a propagarse hacia terrenos abiertos del entorno. "El gran peligro era que saliera de esa zona, pero siempre estuvo contenido dentro del área de caída", señalan.

Vista del incendio en el campo de tiro de Cerro Muriano, este fin de semana. / A. J. González

Las labores de extinción han concluido gracias a la evolución favorable de las condiciones meteorológicas, especialmente el aumento de la humedad durante las últimas horas. Tras la retirada de los medios del Infoca y de la Unidad Militar de Emergencias (UME), efectivos de la Brigada Guzmán el Bueno X permanecerán vigilando la zona para evitar posibles reproducciones.

No existe ningún indicio relacionado con actividades militares

Respecto al origen del incendio, la investigación sigue abierta. El Ejército sostiene que no existe ningún indicio de que estuviera relacionado con actividades militares desarrolladas ese día, ya que no se estaban realizando ejercicios de tiro cuando comenzó el fuego. El informe definitivo todavía tardará en completarse y se elaborará en coordinación con el Infoca.

La UME en tareas de extinción en el campo de tiro de Cerro Muriano. / A. J. González

En un primer momento, el Plan Infoca desplazó dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, dos vehículos autobomba y un helicóptero semipesado. Con el avance de la tarde y ante la necesidad de reforzar los trabajos de extinción, se incorporaron además dos aviones de carga en tierra y dos aviones anfibios ligeros, mientras que el helicóptero fue retirado del operativo. Posteriormente, el dispositivo se completó con la participación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los efectivos permanentes del campo de maniobras, que trabajaron de forma coordinada hasta lograr la extinción definitiva del fuego.