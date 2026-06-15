Incendian el aparato de climatización de la vivienda de su víctima en Córdoba y se enfrentan a 16 años de cárcel

Dos acusados de, presuntamente, incendiar el aparato de aire acondicionado instalado en la vivienda de una víctima se enfrentan a un total de 16 años de cárcel en Córdoba. Se trata de la petición realizada por la Fiscalía provincial, después de que estos individuos fueran interceptados por la Policía portando navajas de 16 y de 10 centímetros de hoja.

En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha accedido Diario CÓRDOBA, el Ministerio Público explica que los procesados se desplazaron en un vehículo, conducido por uno de ellos, a la calle del perjudicado, a quien estaban buscando. Inicialmente, se equivocaron de inmueble y rompieron una maceta y golpearon la puerta de otra persona, quien se despertó ante sus voces. También rompieron la cerradura y dejaron la puerta abierta, causando desperfectos que no han sido reclamados.

Al percatarse de su error, acudieron a otro número de la misma calle, donde golpearon la puerta, despertando a la víctima y a su familia. El perjudicado alertó a la Policía y cuando se escucharon las sirenas, los acusados abandonaron el lugar. Sin embargo, una vez que los agentes se marcharon, regresaron a la casa.

Golpearon la persiana con sus navajas

Con navajas, golpearon la persiana de la vivienda, "al tiempo que prendieron fuego al tubo de evacuación de un aparato de aire acondicionado que salía por un cartón colocado en una ventana del salón, poniendo en peligro la vida de los ocupantes del inmueble". Así, la acusación pública subraya la "posibilidad de propagación del fuego (...) por la alta combustibilidad de ambos materiales y la existencia próxima de una cortina, no llegando a propagarse al ser sofocado inmediatamente" por la víctima. Después de esto, los encartados fueron interceptados por una dotación policial, portando navajas de 16 y de 10 centímetros de hoja.

Un incendio en grado de tentativa y amenazas

El Fiscal califica lo ocurrido como un delito de incendio con peligro para la vida e integridad de las personas en grado de tentativa, por el que reclama siete años de cárcel para cada uno de los procesados, así como un delito de amenazas, por el que solicita un año de prisión. Además, solicita que se prohíba a los acusados comunicar a acercarse a los perjudicados, a una distancia inferior a 500 metros, durante tres años.