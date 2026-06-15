Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 15 de junio de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Julio Romero de Torres
Estreno del cortometraje ‘JRT 1OO’
El CEIP Juan de Mena de Córdoba estrena un corto sobre Romero de Torres, proyecto educativo que culmina dos cursos de trabajo interdisciplinar basado en el arte, el patrimonio y la creación. El cortometraje, con guión original de Ángel Ramírez, está realizado por el joven director cordobés Víctor Castro, fotoperiodista de Diario CÓRDOBA
CÓRDOBA. Salón Juan XXIII de Rabanales.
Ctra. N-IV, km. 394.
19.00 horas.
Exposición
‘Averroes y la Córdoba de su tiempo’
El Palacio de la Merced acoge, hasta el 26 de julio, esta muestra con motivo del IX centenario del nacimiento de Averroes.
CÓRDOBA. Palacio de la Merced.
Colón, 15.
De 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.
Exposición
‘Duets’, de Juanjo Martín
Se trata de una muestra fotográfica interactiva de aproximadamente 150 fotografías presentadas en formato de dípticos que, lejos de pretender aleccionar, busca profundizar en los pensamientos personales de quien contempla las piezas.
CÓRDOBA. Afoco. Galería Ignacio Barceló.
Alcalde de la Cruz Ceballos, 7.
De 20.00 a 22.00 horas.
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