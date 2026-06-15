Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 15 de junio de 2026

Julio Romero de Torres

Estreno del cortometraje ‘JRT 1OO’

El CEIP Juan de Mena de Córdoba estrena un corto sobre Romero de Torres, proyecto educativo que culmina dos cursos de trabajo interdisciplinar basado en el arte, el patrimonio y la creación. El cortometraje, con guión original de Ángel Ramírez, está realizado por el joven director cordobés Víctor Castro, fotoperiodista de Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA. Salón Juan XXIII de Rabanales. Ctra. N-IV, km. 394. 19.00 horas.

Exposición

‘Averroes y la Córdoba de su tiempo’

El Palacio de la Merced acoge, hasta el 26 de julio, esta muestra con motivo del IX centenario del nacimiento de Averroes.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Palacio de la Merced. Colón, 15. De 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición

‘Duets’, de Juanjo Martín

Se trata de una muestra fotográfica interactiva de aproximadamente 150 fotografías presentadas en formato de dípticos que, lejos de pretender aleccionar, busca profundizar en los pensamientos personales de quien contempla las piezas.