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Salud

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba acoge una jornada para concienciar sobre el Virus del Papiloma Humano

Especialistas analizarán el diagnóstico, seguimiento y prevención del VPH, con especial atención a la vacunación y la detección precoz

La vacuna del papiloma, también para niños.

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

El próximo 18 de junio a las 17.30 horas, el salón de actos del Hospital San Juan de Dios de Córdoba acogerá las Jornadas de Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH), una iniciativa dirigida tanto a pacientes como a profesionales de la salud con el objetivo de ofrecer información rigurosa, resolver dudas frecuentes y fomentar la prevención en torno a esta enfermedad.

El Virus del Papiloma Humano es la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. Aunque en la mayoría de los casos evoluciona de forma transitoria y sin síntomas, determinados tipos pueden provocar lesiones que, si no se detectan y tratan a tiempo, pueden derivar en patologías de mayor gravedad, entre ellas distintos tipos de cáncer. En este contexto, la información, la vacunación y el cribado siguen siendo herramientas clave para reducir su impacto en la población.

Así, la jornada ofrecerá una visión integral del VPH, abordando desde el momento del diagnóstico hasta su seguimiento y prevención. El doctor José Alcolea será el encargado de explicar qué es el VPH, cómo se transmite y cuáles son sus implicaciones, así como conceptos que suelen generar dudas entre los pacientes, como la latencia, la recurrencia o la reinfección, además de su impacto tanto en mujeres como en hombres.

Por su parte, el doctor Ramón Cánovas centrará su intervención en uno de los momentos que más inquietud genera, el de la detección de alteraciones en una citología. Durante su exposición, profundizará en el significado del cribado, en las pruebas complementarias que permiten confirmar el diagnóstico, como la colposcopia o la biopsia, y en las claves para interpretar los resultados y orientar la actitud clínica.

El enfoque preventivo tendrá también un papel protagonista de la mano de la doctora Olga Montserrat, que abordará la relevancia de la vacunación frente al VPH, destacando su seguridad, eficacia y las recomendaciones actuales tanto para población general como para grupos de riesgo. Asimismo, se detendrá en la importancia de la detección precoz de lesiones precancerosas mediante las pruebas disponibles y los protocolos actuales, y presentará el proyecto CONECTAVPH Andalucía, concebido como un espacio de recursos e información para profesionales y pacientes.

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La sesión, que estará moderada por el doctor Jorge Duro, concluirá con un espacio de preguntas y debate que permitirá a los asistentes plantear sus inquietudes y resolver dudas directamente con los especialistas.

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