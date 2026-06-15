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Barriada Juan Rejano

La Guardia Civil investiga disparos de armas de fuego en Puente Genil y prevé detenciones en breve

El Instituto armado ha identificado a los supuestos autores de los hechos, que en principio no provocaron heridos

Despliegue policial en la barriada Juan Rejano de Puente Genil, en una imagen de archivo.

Despliegue policial en la barriada Juan Rejano de Puente Genil, en una imagen de archivo. / V. REQUENA/M. Á. LARREA

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Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

La Guardia Civil de Córdoba investiga una detonación de armas de fuego registrada durante la madrugada del viernes pasado en la barriada Poeta Juan Rejano de la localidad de Puente Genil. Según confirma el Instituto armado a Diario CÓRDOBA, los agentes han identificado a los presuntos autores de los hechos y, previsiblemente, se producirán detenciones en breve.

En esta línea, los disparos se produjeron en torno a las 5.30 horas del 12 de junio pasado. La Policía Judicial está investigando las causas, así como la posible participación de terceras personas. Inicialmente, la Guardia Civil no tiene constancia de la existencia de heridos. Los agentes han localizado cartuchos en el lugar, un término que puede incluir tanto los propios cartuchos de escopeta como los casquillos de las pistolas.

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Actuación de los agentes de la Guardia Civil en Puente Genil, en una imagen de archivo. / V. Requena

Se investiga si fue un tiroteo o fuego cruzado

Entre otras cuestiones, la investigación aclarará si las detonaciones se produjeron en el contexto de un tiroteo o un fuego cruzado, y otros aspectos como el número de armas utilizadas. En el marco de este trabajo, se analizarán diferentes pruebas como los posibles impactos de bala y las declaraciones de testigos de los hechos.

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