Cómo hacer frente al enemigo número uno de la Sierra de Córdoba: el fuego

Casas aisladas, de difícil acceso y rodeadas de vegetación que, en época de altas temperatura, funciona casi como gasolina. Esa es la realidad de la Sierra de Córdoba, un paraíso al que huir cuando el mercurio se dispara en el núcleo urbano, pero que entraña una serie de peligros, el principal, el riesgo de incendios.

Córdoba cuenta con el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales, un documento de más de 300 páginas que analiza pormenorizadamente el riesgo de fuegos forestales en la ciudad, las zonas donde más peligro existe de que se den, la población que allí reside y un largo etcétera. La clave de este plan es que no está cerrado y que va sumando páginas, pues se alimenta de los PAIF, es decir, de los Planes de Autoprotección frente a Incendios Forestales. Estos planes que bajan a lo concreto, a la urbanización y al vecino no son un añadido decorativo: son la pieza que conecta a la población expuesta con el operativo municipal y autonómico.

Imagen de archivo de medios del Infoca sofocando un incendio en el entorno de la Sierra de Córdoba. / RAMÓN AZAÑÓN

El objetivo básico de los PAIF es fortalecer a la población que vive o usa la zona de peligro. Y la clave está en que la población no debe ser solo un elemento vulnerable que hay que rescatar, sino un actor preparado, informado y útil dentro de la emergencia.

En términos prácticos, estos planes sirven para conocer quién vive en una urbanización, qué personas vulnerables pueden necesitar ayuda, qué accesos existen o qué calles son estrechas o sin salida. De la misma forma, en estos PAIF aparece la localización de los hidrantes, tomas de agua o depósitos, se detallan los puntos de encuentro más seguros o la forma de avisar a los vecinos de que se está produciendo un incendio. Además, estos planes deben definir quién es el interlocutor con Protección Civil, qué hacer antes de que lleguen los medios profesionales y cómo preparar una evacuación o un confinamiento.