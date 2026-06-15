Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 15 de junio
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 16 de junio, están previstas las siguientes inhumaciones:
Amato Enrique Giovanetti Serrano
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Salud.
Manuela Sola Aranda
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Amparo Caballero Aguilera
La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el cementerio de San Rafael.
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