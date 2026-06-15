Fallece madre Fátima, superiora del Convento de Santa Marta

Madre Fátima, superiora del Convento de Santa Marta, falleció ayer en nuestra ciudad, a la edad de 99 años, tras más de ochenta de vida religiosa. Natural de El Casar de Talamanca (Guadalajara), ingresó muy joven a los 16 años en el convento de las Religiosas Jerónimas, de Toledo, pasando al de Córdoba, a los 18 años, donde ha permanecido, toda su vida religiosa en el monasterio de Santa Marta, y alrededor de 30 años como madre superiora. El convento de Sana Marta de Córdoba es el más antiguo de los monasterios que sobreviven hoy en nuestra ciudad. Tiene su origen en 1455 en un beaterio que, por bula papal de 1465, se adhirió a la Orden Jerónima. Ininterrumpidamente ha existido desde entonces, convirtiéndose en un “oasis de espiritualidad” en el centro de la ciudad.

El dolor y el silencio se concentran en los claustros silenciosos del convento, especialmente, en madre María Gracia, que tantos años ha convivido con madre Fátima, quizá cumpliendo así la voluntad de Dios, de “mantener abiertas las puertas de este monasterio”. Sus palabras, en la muerte de su superiora, no pueden ser más entrañables: “Madre Fátima ha sido la religiosa más sencilla y más limpia de corazón que he conocido a lo largo de mi vida religiosa. Su espíritu de entrega al Señor, su acogida de tantas personas como la visitaban y la querían, su gran sentido del humor, su semblante de mujer buena y el resplandor de su mirada convertían a Santa Marta, en un “regazo espiritual y a la vez humano. Nuestra unión en el Señor, nuestra vocación y nuestra sintonía en el espíritu jerónimo, han hecho posible, no sólo mantener abierto el convento, sino que se ha ido convirtiendo, gracias a la hermandad del Cristo de la Misericordia, de la parroquia de san Pedro, en un lugar de culto, de cultura y de florecimiento religioso, con gran asistencia a nuestros cultos. Madre Fátima acogía a todos, escuchaba a todos y su sensibilidad y amabilidad venía a ser como una pequeña “antorcha” de luz, de paz, de consuelo y de esperanza”.

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Los restos mortales de madre Fátima recibirán cristiana sepultura en el pequeño cementerio del monasterio. En las páginas de la historia de Córdoba, quedará el nombre de esta religiosa jerónima que mantuvo abierto su convento de santa Marta, superando “fuertes contrariedades” con fidelidad y confianza en el Señor, junto a la silueta de san Jerónimo, que preside el altar mayor de la iglesia, el espiritu de santa Paula y la devoción popular a santa Marta. Y que el aroma que contagia el Cinamono del claustro central y el perfume de las flores del “patio de recibo” del convento, te acompañen, Madre Fátima, en tu llegada al Reino prometido. Descansa en la paz del Señor Jesús.