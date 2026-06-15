Sucesos
Detenidos dos hombres sorprendidos mientras robaban en una furgoneta en la avenida de Cádiz
Uno de los sospechosos intentó huir por el Sector Sur y arrojó una mochila con herramientas para forzar vehículos
La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a dos hombres como presuntos autores de un robo con fuerza en el interior de un vehículo después de ser sorprendidos de madrugada junto a una furgoneta que presentaba signos de haber sido forzada.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado jueves, cuando agentes de paisano que realizaban labores de prevención de la delincuencia en la zona de la avenida de Cádiz observaron a dos individuos junto a una furgoneta estacionada. Al percatarse de la presencia policial, uno de ellos comenzó a gritar para alertar a su acompañante y ambos emprendieron la huida.
Trataron de escapar por el Sector Sur, pero estaban bajo vigilancia
Los agentes iniciaron entonces una persecución a pie. Uno de los sospechosos trató de escapar por varias calles del Sector Sur, aunque los policías lograron mantenerlo en todo momento bajo vigilancia. Durante la carrera, el hombre arrojó una mochila con la intención de deshacerse de su contenido antes de ser interceptado y detenido pocos metros después. El segundo implicado también intentó huir, aunque fue igualmente alcanzado y arrestado.
Tras las detenciones, los agentes localizaron en la mochila abandonada diversas herramientas susceptibles de ser utilizadas para cometer robos en vehículos, entre ellas tijeras, un destornillador, alicates, varias navajas multiusos y guantes, que fueron intervenidos.
Intentaron forzar la cerradura del portón trasero
La inspección de la furgoneta reveló además que el portón trasero presentaba evidentes daños y signos de forzamiento en la cerradura. En el exterior del vehículo, junto a la puerta trasera, los policías hallaron cinco barriles de refrescos y una escalera metálica que, presuntamente, habían sido extraídos del interior y estaban preparados para ser transportados. Todos los objetos fueron recuperados y permanecieron en poder de su propietario.
Ambos hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de vehículo. Durante las comprobaciones posteriores, los agentes constataron además que sobre uno de los arrestados pesaba una orden judicial de búsqueda, detención y puesta a disposición judicial dictada por un juzgado de otra provincia.
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