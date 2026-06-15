Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ParcelacionesPaz Irán-EEUUDebut España MundialVacacionesJuan Gutiérrez CCFDroga colegio Almodóvar¿Lluvia en Córdoba?Campaña CCFPintora del PapaIncendio Cerro MurianoFP en CórdobaAntigüedad cochesNacionalizacionesInfocaMiguel Ángel TorricoVirgen de Araceli
instagramlinkedin

Sucesos

Detenidos dos hombres sorprendidos mientras robaban en una furgoneta en la avenida de Cádiz

Uno de los sospechosos intentó huir por el Sector Sur y arrojó una mochila con herramientas para forzar vehículos

Agentes de la Policía Nacional.

Agentes de la Policía Nacional. / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a dos hombres como presuntos autores de un robo con fuerza en el interior de un vehículo después de ser sorprendidos de madrugada junto a una furgoneta que presentaba signos de haber sido forzada.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado jueves, cuando agentes de paisano que realizaban labores de prevención de la delincuencia en la zona de la avenida de Cádiz observaron a dos individuos junto a una furgoneta estacionada. Al percatarse de la presencia policial, uno de ellos comenzó a gritar para alertar a su acompañante y ambos emprendieron la huida.

Trataron de escapar por el Sector Sur, pero estaban bajo vigilancia

Los agentes iniciaron entonces una persecución a pie. Uno de los sospechosos trató de escapar por varias calles del Sector Sur, aunque los policías lograron mantenerlo en todo momento bajo vigilancia. Durante la carrera, el hombre arrojó una mochila con la intención de deshacerse de su contenido antes de ser interceptado y detenido pocos metros después. El segundo implicado también intentó huir, aunque fue igualmente alcanzado y arrestado.

Tras las detenciones, los agentes localizaron en la mochila abandonada diversas herramientas susceptibles de ser utilizadas para cometer robos en vehículos, entre ellas tijeras, un destornillador, alicates, varias navajas multiusos y guantes, que fueron intervenidos.

Intentaron forzar la cerradura del portón trasero

La inspección de la furgoneta reveló además que el portón trasero presentaba evidentes daños y signos de forzamiento en la cerradura. En el exterior del vehículo, junto a la puerta trasera, los policías hallaron cinco barriles de refrescos y una escalera metálica que, presuntamente, habían sido extraídos del interior y estaban preparados para ser transportados. Todos los objetos fueron recuperados y permanecieron en poder de su propietario.

Noticias relacionadas y más

Ambos hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de vehículo. Durante las comprobaciones posteriores, los agentes constataron además que sobre uno de los arrestados pesaba una orden judicial de búsqueda, detención y puesta a disposición judicial dictada por un juzgado de otra provincia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El refugio climático de Andalucía está a dos horas de Córdoba: 21 grados de media en pleno agosto
  2. La futura ronda Norte de Córdoba toma forma entre Turruñuelos, Hipercor y María de Maeztu: así avanzan las obras
  3. El IAS-CSIC detecta en Córdoba las primeras obreras de avispón oriental de 2026: 'Permite mejorar la estrategia de vigilancia
  4. Endesa actúa por un enganche ilegal al contador eléctrico de la iglesia de Las Margaritas
  5. Los tres mejores alumnos de Córdoba en la Selectividad 2026 cuentan la receta del éxito: 'Si llegas a Bachillerato sin base, no lo sacas bien
  6. Los Cordobeses del Año convierten a Córdoba en un espejo de sus mejores valores: solidaridad, esfuerzo y compromiso
  7. La Selectividad deja menos aprobados y una nota media más baja en Córdoba este 2026
  8. El Ayuntamiento de Córdoba publica el decreto para el traslado provisional del mercadillo de El Arenal

La Guardia Civil investiga disparos de armas de fuego en Puente Genil y prevé detenciones en breve

La Guardia Civil investiga disparos de armas de fuego en Puente Genil y prevé detenciones en breve

'Con las manos en la masa': dos detenidos tras ser sorprendidos mientras robaban una furgoneta en el Sector Sur

'Con las manos en la masa': dos detenidos tras ser sorprendidos mientras robaban una furgoneta en el Sector Sur

El Ayuntamiento resolverá las alegaciones a la cesión de Caballerizas sin desvelar aún su decisión: "Podemos admitirlas todas, alguna o ninguna"

El Ayuntamiento resolverá las alegaciones a la cesión de Caballerizas sin desvelar aún su decisión: "Podemos admitirlas todas, alguna o ninguna"

El incendio de Cerro Muriano arrasa unas 400 hectáreas dentro del campo de maniobras militar

El incendio de Cerro Muriano arrasa unas 400 hectáreas dentro del campo de maniobras militar

La Universidad de Córdoba estrenará cuatro nuevos másteres en música, turismo, gestión pública e ingeniería civil

La Universidad de Córdoba estrenará cuatro nuevos másteres en música, turismo, gestión pública e ingeniería civil

El Museo Arqueológico Nacional (MAN) prestará 33 piezas para la exposición Córdoba Romana

El Museo Arqueológico Nacional (MAN) prestará 33 piezas para la exposición Córdoba Romana

Las obras en la avenida del Brillante de Córdoba repararán los alcorques dañados pero mantendrán los árboles

Las obras en la avenida del Brillante de Córdoba repararán los alcorques dañados pero mantendrán los árboles

Abierto el plazo para solicitar plaza en un ciclo de FP en Córdoba: fechas, periodo de matrícula, adjudicaciones y requisitos

Abierto el plazo para solicitar plaza en un ciclo de FP en Córdoba: fechas, periodo de matrícula, adjudicaciones y requisitos
Tracking Pixel Contents