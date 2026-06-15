El desprendimiento de una cornisa de la calle Cruz Conde obliga a vallar una acera en el centro de Córdoba

Los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) han intervenido en la tarde de este lunes en un edificio situado en el número 17 de la calle Cruz Conde, en pleno centro de Córdoba capital, tras el desprendimiento de cascotes de piedra de la cornisa de la azotea, a la altura de una segunda planta.

El aviso se ha producido en torno a las 20.42 horas, cuando la Policía Local ha alertado de la caída de fragmentos a la vía pública. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos, que han trabajado en la zona con apoyo de una grúa para asegurar el área afectada y revisar el estado de la estructura.

Intervención bomberos en calle Cruz Conde. / Manuel Murillo

Según ha podido confirmar este periódico, no se han registrado heridos a consecuencia del incidente. No obstante, como medida de precaución, se ha procedido al vallado de la acera próxima al edificio, que se mantendrá previsiblemente hasta el miércoles, mientras se evalúan los posibles riesgos en la fachada.