Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abonos Córdoba CFCines de veranoFichajes CCFRetrasos obras ViñuelaDroga colegio AlmodóvarDisparos Puente GenilObras BrillanteNuevos másteres UCOFP CórdobaParcelacionesPaz Irán-EEUU¿Lluvia en Córdoba?Pintora del Papa
instagramlinkedin

Sucesos

El desprendimiento de una cornisa de la calle Cruz Conde obliga a vallar una acera en el centro de Córdoba

Los bomberos han trabajado en la zona con apoyo de una grúa para asegurar el área afectada y revisar el estado de la estructura

Bomberos actúan por caída de cascotes en el Centro

Bomberos actúan por caída de cascotes en el Centro

Manuel Murillo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) han intervenido en la tarde de este lunes en un edificio situado en el número 17 de la calle Cruz Conde, en pleno centro de Córdoba capital, tras el desprendimiento de cascotes de piedra de la cornisa de la azotea, a la altura de una segunda planta.

El aviso se ha producido en torno a las 20.42 horas, cuando la Policía Local ha alertado de la caída de fragmentos a la vía pública. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos, que han trabajado en la zona con apoyo de una grúa para asegurar el área afectada y revisar el estado de la estructura.

Noticias relacionadas y más

Córdoba. Intervención bomberos en calle Cruz Conde, se cae parte de la cornisa de una azotea

Intervención bomberos en calle Cruz Conde. / Manuel Murillo

Según ha podido confirmar este periódico, no se han registrado heridos a consecuencia del incidente. No obstante, como medida de precaución, se ha procedido al vallado de la acera próxima al edificio, que se mantendrá previsiblemente hasta el miércoles, mientras se evalúan los posibles riesgos en la fachada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El refugio climático de Andalucía está a dos horas de Córdoba: 21 grados de media en pleno agosto
  2. La futura ronda Norte de Córdoba toma forma entre Turruñuelos, Hipercor y María de Maeztu: así avanzan las obras
  3. El IAS-CSIC detecta en Córdoba las primeras obreras de avispón oriental de 2026: 'Permite mejorar la estrategia de vigilancia
  4. Endesa actúa por un enganche ilegal al contador eléctrico de la iglesia de Las Margaritas
  5. Los tres mejores alumnos de Córdoba en la Selectividad 2026 cuentan la receta del éxito: 'Si llegas a Bachillerato sin base, no lo sacas bien
  6. Los Cordobeses del Año convierten a Córdoba en un espejo de sus mejores valores: solidaridad, esfuerzo y compromiso
  7. La Selectividad deja menos aprobados y una nota media más baja en Córdoba este 2026
  8. El Ayuntamiento de Córdoba publica el decreto para el traslado provisional del mercadillo de El Arenal

El desprendimiento de una cornisa de la calle Cruz Conde obliga a vallar una acera en el centro de Córdoba

El desprendimiento de una cornisa de la calle Cruz Conde obliga a vallar una acera en el centro de Córdoba

La Policía Científica devuelve al Cabildo los restos analizados tras el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba

La Policía Científica devuelve al Cabildo los restos analizados tras el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba

El 45º Festival de la Guitarra de Córdoba acoge el estreno mundial de 'Omega. 30 aniversario'

El 45º Festival de la Guitarra de Córdoba acoge el estreno mundial de 'Omega. 30 aniversario'

El jurado del Trofeo Municipal Manolete declara desierto el premio de 2026: "No ha habido ninguna faena rotunda"

El jurado del Trofeo Municipal Manolete declara desierto el premio de 2026: "No ha habido ninguna faena rotunda"

Córdoba supera las 13.700 donaciones de sangre hasta mayo y crece en nuevos donantes

Córdoba supera las 13.700 donaciones de sangre hasta mayo y crece en nuevos donantes

Las noches de verano en Los Villares se preparan para dos eclipses y programa conciertos y rutas

Las noches de verano en Los Villares se preparan para dos eclipses y programa conciertos y rutas

Los fallecidos en Córdoba el lunes 15 de junio

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Tracking Pixel Contents