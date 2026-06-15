Cuidando la piel en Córdoba: prevención y protección frente al cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer ha intensificado en Córdoba sus acciones de sensibilización para prevenir el cáncer de piel, uno de los tumores más frecuentes y prevenibles. Con motivo del Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, la entidad ha celebrado en el Bulevar del Gran Capitán la jornada Al sol con crema, una iniciativa dirigida a concienciar a la población sobre la importancia de protegerse frente a la radiación ultravioleta.

La actividad ha reunido a profesionales y voluntariado de la Asociación, representantes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, expertos de ISDIN y al dermatólogo Pedro Jesús Gómez Arias, que ha atendido las consultas de la ciudadanía sobre protección solar. La jornada también ha incluido una representación teatral promovida por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba para mostrar de forma gráfica las consecuencias de exponerse al sol sin protección.

Una campaña dirigida a los colectivos más expuestos

Bajo el lema Está protegido, pero su piel no, la Asociación Española Contra el Cáncer pone el foco especialmente en niños y jóvenes, trabajadores al aire libre y deportistas que desarrollan gran parte de su actividad bajo el sol. La campaña recuerda que la prevención debe mantenerse durante todo el año, ya que entre el 60 y el 65% de la radiación solar anual se recibe fuera de los meses de verano.

Una jornalera recoge fruta en una finca cordobesa. / MANUEL MURILLO

Uno de los mensajes principales es que “la piel tiene memoria”. El daño provocado por la radiación ultravioleta se acumula a lo largo de la vida y cada exposición sin protección aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de piel en el futuro. Por ello, los expertos insisten en que la prevención debe comenzar desde la infancia.

Un cáncer frecuente pero evitable

Según datos del Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer en España (SIEC), en 2023 se diagnosticaron 6.800 nuevos casos de melanoma cutáneo en el país. Los especialistas recuerdan que más del 80% de los melanomas y hasta el 95% de los carcinomas cutáneos están relacionados con la exposición a la radiación ultravioleta, procedente tanto del sol como de fuentes artificiales como las cabinas de bronceado.

Aunque existen distintos tipos de cáncer de piel, los más frecuentes son los melanomas y los carcinomas cutáneos. Los primeros son menos habituales, pero también más agresivos, mientras que los carcinomas son mucho más comunes y suelen presentar mejor pronóstico. En ambos casos, la principal causa está relacionada con los daños provocados por el sol.

Recomendaciones para proteger la piel

La Asociación Española Contra el Cáncer recomienda evitar la exposición solar prolongada, especialmente entre las 11.00 y las 17.00 horas, buscar zonas de sombra siempre que sea posible y utilizar ropa que cubra la mayor parte de la piel, además de sombreros y gafas homologadas.

Asimismo, aconseja emplear protectores solares de amplio espectro con factor de protección 50 o superior, aplicándolos antes de la exposición al sol y renovándolos periódicamente. También desaconseja el uso de cabinas bronceadoras, cuya radiación ultravioleta está clasificada por la Organización Mundial de la Salud como cancerígena.

La entidad insiste además en la importancia de revisar periódicamente la piel para detectar cambios en lunares o manchas y acudir al especialista ante cualquier signo de alerta. La prevención y la detección precoz continúan siendo las herramientas más eficaces para reducir la incidencia de este tipo de cáncer.