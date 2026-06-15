Córdoba supera las 13.700 donaciones de sangre hasta mayo y crece en nuevos donantes

La provincia de Córdoba ha registrado 13.751 donaciones de sangre y plasma entre enero y mayo de 2026, lo que supone un incremento superior al 15% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos del Centro de Transfusión, Tejidos y Células.

Del total, 13.104 correspondieron a donaciones de sangre y 647 a plasma, frente a las 11.931 contabilizadas en los cinco primeros meses de 2025. El aumento se traduce en 1.820 donaciones más que en el mismo periodo del año anterior.

Crece el número de nuevos donantes

Uno de los datos más significativos es el crecimiento del número de nuevos donantes, que ha pasado de 843 en 2025 a 1.425 en lo que va de año, lo que supone un aumento cercano al 69%.

Los datos se han dado a conocer con motivo de la presentación de la campaña provincial por el Día Mundial del Donante de Sangre, celebrado el 14 de junio, en un acto en el Centro de Transfusión de Córdoba en el que han participado la delegada de Salud de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella; el director del centro, Rafael Villalba; y la presidenta del Colegio de Enfermería, Natalia Pérez.

Las autoridades piden mantener las reservas por "humanidad y generosidad"

Durante el acto, Botella ha subrayado la respuesta solidaria de la ciudadanía cordobesa y ha insistido en la necesidad de mantener las reservas de sangre antes del periodo estival. "La sangre no se fabrica, la sangre solo se puede regalar", ha recordado, apelando a la importancia de la donación como gesto "de humanidad y de generosidad".

La delegada ha advertido de que la actividad sanitaria no se detiene en verano, cuando continúan las intervenciones quirúrgicas, trasplantes y urgencias, y ha animado a donar antes de las vacaciones. En ese contexto, ha hecho un llamamiento especial a los jóvenes para garantizar el relevo generacional en la donación porque "tenemos que pensar que en el Hospital Reina Sofía hay diariamente muchos Adamuz silenciosos", ha señalado.

El Centro de Transfusión hará 140 colectas en municipios cordobeses

El director del Centro de Transfusión, Rafael Villalba, ha destacado que "la sangre hace falta todos los días" y ha puesto en valor el carácter altruista de la donación, que permite atender la demanda hospitalaria en condiciones de seguridad. También ha recordado la respuesta solidaria registrada tras el accidente de Adamuz, que provocó un importante aumento puntual de donaciones.

Con motivo del Día Mundial del Donante, la campaña de este año se desarrolla bajo el lema Una gota de humanidad. Donemos sangre. Salvemos vidas e incluye colectas especiales y acciones de sensibilización en distintos puntos de la provincia.

Durante el verano, el Centro de Transfusión prevé desarrollar alrededor de 140 colectas en municipios y pedanías de Córdoba, con el objetivo de garantizar el suministro hospitalario y alcanzar unas 7.500 donaciones adicionales en el periodo estival. La delegada ha invitado a la población a acudir al Centro de Transfusión y a participar en la colecta especial prevista este martes en la Fundación Cajasol, que se desarrollará de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

En el acto celebrado, el Colegio de Enfermería de Córdoba, a través de su presidenta Natalia Pérez, ha realizado un reconocimiento institucional al Centro de Transfusión, Tejidos y Células de la provincia y a los profesionales de Enfermería vinculados a la donación de sangre. El reconocimiento ha querido poner en valor su labor continuada en el impulso de la donación, así como su intervención durante la atención sanitaria tras el accidente de trenes de Adamuz del pasado 18 de enero.

La distinción ha sido recogida por el director del centro, Rafael Villalba, junto al enfermero supervisor Francisco Caballero y las enfermeras Ángela Ortiz, Javier García y Rosa María Soler, en representación del conjunto de profesionales del centro.