Las claves de la convocatoria extraordinaria de la PAU 2026 en Córdoba

Una vez celebrada la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la antigua Selectividad, y publicadas las notas obtenidas en los exámenes, los estudiantes tienen una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria de estos exámenes que determinan la futura carrera universitaria de miles de estudiantes de Córdoba.

La nueva convocatoria de las pruebas se celebra, como es habitual, unas semanas después de la ordinaria para que los plazos se ajusten para que todos los estudiantes inicien en igualdad de oportunidades, y calendario, el curso universitario 2026-2027.

Estos son los detalles de un proceso que se da la mano con la publicación de las notas de corte de la primera adjudicación, que tendrá lugar el viernes 3 de julio.

Una alumna repasa sus apuntes antes del examen de Selectividad. / Manuel Murillo

Calendario de exámenes y horarios

La convocatoria extraordinaria tendrá lugar el 30 de junio, 1 y 2 de julio. La citación durante los tres días de exámenes dará comienzo a las 08:00 horas y las pruebas serán de 08:30 a 15:00 horas.

Para cada jornada, se establece un horario de 08:30 a 10:00 para el primer examen, de 11:00 a 12:30 para la segunda prueba y de 13:30 a 15:00 horas para el último examen.

Además, se habilitan las tardes del 2 y 2 de julio para aquellas pruebas con incompatibilidad horaria (al coincidir dos materias en el mismo día y hora). Los turnos de examen en estos casos son de 17.00 a 18.30, y de 19.00 a 20.30.

Registro y matrícula en la convocatoria extraordinaria de la PAU

Los alumnos que se presentan a la fase extraordinaria de la PAU en la Universidad de Córdoba tienen de plazo para registrarse del 1 al 19 de junio. Para ello deben dirigirse a este enlace.

La fase de matriculación permanecerá abierta del 19 al 23 de junio de 2026.

Examen de Selectividad en Córdoba / Manuel Murillo

Modelo de examen

La prueba extraordinaria repite el modelo de examen estrenado en 2025 que se adapta por completo a la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), la última reforma educativa.

La adaptación de las pruebas a la Lomloe implica que el diseño de los exámenes tendrá en cuenta el desarrollo de competencias establecido por normativa. Así, la formulación de cada prueba contendrá, como mínimo, entre un 20% y un 25% de preguntas de carácter competencial que deberán responderse obligatoriamente.

Además, se mantiene el diseño de un único ejercicio para cada materia (y no dos exámenes a elegir uno como ocurría antes de 2025), y cada uno estará estructurado en diferentes apartados donde sí se podrá elegir las preguntas. A modo orientativo, los estudiantes pueden consultar en el Distrito Único Andaluz los modelos de examen y orientaciones para la realización de las pruebas.

Asimismo, en el nuevo modelo, aunque sea posible elegir entre distintas preguntas, el planteamiento de los enunciados requerirá haber estudiado todo el temario. Las preguntas podrán plantearse con diferentes formatos de respuesta: cerradas (tipo test), semiconstruidas y abiertas.

Materias a examen

En este aspecto no hay cambios respecto a ediciones anteriores. En la parte obligatoria los alumnos se examinan de Lengua Castellana y Literatura, de Historia de España o Historia de la Filosofía, Lengua extranjera y la materia troncal de Bachillerato de su elección.

Mientras que en la fase voluntaria se examinan de un mínimo de dos asignaturas y un máximo de cuatro. En este caso, los alumnos tienen en cuenta los parámetros de ponderación de las titulaciones que les interesa para sumar más en la nota final.

Lo permitido y lo no permitido durante la PAU

Antes del examen, antes de llegar a la sede, hay que tener muy claro lo que hay que llevar, lo que es imprescindible y los elementos a evitar durante la PAU. Por ello conviene hacer una lista rápida para repasar que todo está listo y repasar las instrucciones de la Universidad de Córdoba ante el examen más determinante de la vida académica de estos jóvenes cordobeses. Aquí tienes una 'checklist' para tenerlo todo a punto.

Un padre abraza a su hija tras el examen de la PAU / Manuel Murillo

¿Cómo se calcula la nota final de la PAU?

La calificación final se obtiene de forma ponderada entre la nota de Bachillerato y las calificaciones obtenidas en las dos fases de la Selectividad: la obligatoria y la voluntaria.

La nota de Bachillerato representa el 60 por ciento y la de la parte obligatoria un 40%, con una calificación máxima total de 10. Por su parte, la fase voluntaria permite sumar hasta cuatro puntos más, hasta una nota de 14. En la fase obligatoria se exigirá como nota mínima una calificación de 4 para poder hacer la media de la nota final de la Selectividad, y en la fase voluntaria un 5.

Así funcionan los parámetros de ponderación de la PAU

Mientras que en la fase voluntaria se examinan de un mínimo de dos asignaturas y un máximo de cuatro, y la nota mínima para contar es un 5. En este caso, los alumnos tienen en cuenta los parámetros de ponderación de las titulaciones que les interesa para sumar más en la nota final.

Para la calificación de acceso la operación es sencilla: se multiplica por 0,6 la nota de Bachillerato y por 0,4 el resultado de la fase obligatoria. Por ejemplo, si la nota de Bachillerato es un 7,9 y la de la prueba obligatoria un 7,4, la nota final es un 7,7. A esta nota hay que sumarle las calificaciones de la fase voluntaria, que se multiplica por 0,1 o 0,2 en función de los criterios de ponderación.

¿Cuándo se publican las notas de la PEvAU extraordinaria?

Las notas de la Selectividad se publicarán en el portal web de la UCO el jueves 9 de julio a las 8.00 horas. Puedes consultar la nota de la convocatoria extraordinaria de Selectividad aquí.

El plazo de presentación de solicitudes de revisión será del 10 hasta el 14 de julio a las 12:00 de la mañana. Y las calificaciones definitivas se publicarán el 15 de julio.

Alumnos durante el examen de la PAU / Manuel Murillo

Entrega de solicitudes

El plazo de entrega de solicitudes para la preinscripción en el distrito único andaluz para los alumnos presentados a la convocatoria extraordinaria tendrá lugar del 9 al 14 de julio.

Adjudicación de plazas

El 24 de julio se publicará la primera adjudicación de plazas para la fase extraordinaria, abriéndose un plazo de reclamación hasta el 27 de julio. La segunda adjudicación se publicará el 3 de septiembre.