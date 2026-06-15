Ayuntamiento
Córdoba avanza en la transformación del antiguo mercado de abastos en el centro de mayores de El Naranjo
Se unirán dos locales en una espacio de casi 600 metros que tendrá bar cafetería, zona de talleres, podólogo y peluquería
La teniente de alcalde delegada de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha informado este lunes sobre los avances en el proyecto del centro de mayores de El Naranjo, que ocupará el antiguo mercado municipal de abastos. La edil del PP espera que el futuro centro esté operativo a finales del año 2027 y celebra haber empezado a dar respuesta por fin a esta demanda ciudadana.
Ahora saldrá a licitación la redacción del proyecto básico y de ejecución, la redacción del estudio de seguridad y salud, coordinación en materia de seguridad y salud en las fases de redacción de proyecto y ejecución de las obras y su dirección, para la agregación y la reforma de los locales del antiguo mercado para su adecuación a centro de mayores en el barrio del Naranjo de Córdoba. El del barrio de El Naranjo será, cuando se inaugure, el centro de participación de mayores número 15 de Córdoba.
Una infraestructura muy demandada
La edil de Servicios Sociales y Mayores ha recordado que se trata de una infraestructura muy demandada por los vecinos, que durante cerca de 20 años habían pedido a la Junta de Andalucía un espacio para los mayores del barrio. Finalmente, tanto la asociación de mayores Platerna, como el Consejo del Movimiento Ciudadano y el consejo de distrito Norte pidieron al Ayuntamiento de Córdoba que asumiera el lanzamiento del proyecto, muy necesitado en este barrio con un 25% de su población mayor, y que fuera de titularidad y gestión municipales.
"Nos decantamos por el antiguo mercado municipal que era el espacio idóneo", ha asegurado Contador, que ha explicado que durante este tiempo el edificio ha tenido que ser, primero, desocupado por el que fue el último vendedor del mercado, el famoso carnicero que se resistió hasta el final, y, segundo, el espacio ha tenido que pasar a manos de la Delegación de Mayores.
El proyecto
El futuro centro de participación activa de mayores de El Naranjo se levantará a partir de dos locales, el del mercado propiamente dicho y un espacio anexo al mercado que es diáfano y también de propiedad municipal. En total, serán 595 metros útiles a los que podrá accederse por dos entradas: una por la plaza de Bellavista y otra por la calle Agustín de Oliva. Asimismo, Contador ha explicado que la futura distribución del centro ha sido consensuada por los mayores del barrio y que incluirá un bar cafetería, zona de oficinas, zona de talleres, baños, almacén, biblioteca y espacios para podólogo y peluquería.
La licitación de la redacción del proyecto saldrá a licitación por 59.457 euros, más IVA, 71.900 euros, y una vez adjudicado estará listo en 2 meses. Una vez concluida esa primera fase, saldrá la licitación de la obra en sí, que se estima costará unos 750.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de 14 meses.
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