En el Círculo Cultural Juan XXIII
Colectivo Prometeo clausura el curso con una conferencia sobre soberanía e imperialismo en América Latina
El historiador Victor Ríos abordará la intervención estadounidense en Venezuela y la "doctrina Monroe" en el continente latinoamericano
Colectivo Prometeo clausura el curso este martes con la conferencia Soberanía e imperialismo: La situación de América Latina hoy , La actividad tendrá lugar en el patio del Círculo Cultural Juan XXIII, a las 21 horas, y será el historiador, excoordinador federal de Izquierda Unida y estrecho colaborador de Julio Anguita Víctor Ríos el encargado de ofrecerla.
Colectivo Prometeo recuerda, además, que Víctor Ríos resulta imprescindible como testigo de una de las experiencias políticas más singulares de la izquierda española desde la Transición y que sus reflexiones ayudan a entender el pensamiento de Anguita desde dentro y los debates que entonces, y décadas después, siguen presentes en la izquierda española.
La conferencia
En cuanto a la conferencia, Colectivo Prometeo defiende su actualidad y urgencia informativa apenas unos meses después de que se haya producido la intervención estadounidense en Venezuela, y que el gobierno de EEUU haya ampliado sus objetivos en América Latina: Cuba, México, Colombia… En este sentido, recuerdan que todo el continente está siendo objeto de la llamada “doctrina Monroe”.
Durante la conferencia se abordarán, entre otras cuestiones, las relaciones entre poder económico y poder político; la defensa de la soberanía frente a poderes supranacionales, o la reivindicación de la autonomía estratégica para América Latina y, también, para Europa.
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