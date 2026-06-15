Patrimonio municipal
El Ayuntamiento de Córdoba resolverá las alegaciones a la cesión de Caballerizas Reales sin desvelar aún su decisión: "Podemos admitirlas todas, alguna o ninguna"
La entidad Córdoba Ecuestre ha solicitado al Consistorio la construcción de un restaurante y menos espacio para la Unidad de Caballería de la Policía Local
El portavoz del gobierno local, Miguel Ángel Torrico, ha informado este lunes que el Ayuntamiento de Córdoba procederá en los próximos días a resolver las alegaciones presentadas a la cesión de Caballerizas Reales, pero no ha desvelado si se aceptaran algunas de las modificaciones presentadas o ninguna. Cabe recordar que Córdoba Ecuestre, la entidad presidida por Rafael Blanco que aspira a seguir gestionando el inmueble (algo que hace desde hace 15 años) y proyecta abrir en ese espacio el Centro Internacional del Caballo, ha presentado varias alegaciones al expediente de cesión demanial directa publicado por el Ayuntamiento de Córdoba.
El pasado jueves, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, mostró su "sorpresa" por las quejas expresadas por Rafael Blanco y le advirtió que el procedimiento para la cesión del edificio es un concurso público donde no caben negociaciones paralelas y que el Ayuntamiento priorizará por encima de todo el interés público.
Las alegaciones de Córdoba Ecuestre buscan "garantizar la viabilidad"
En concreto, Córdoba Ecuestre ha presentado alegaciones que buscan "garantizar la viabilidad" de su proyecto, por lo que piden al Ayuntamiento, por un lado, permitirles la construcción y puesta en marcha de un restaurante, y por otro, no reservar más espacio del que ya tiene a la Unidad de Caballería de la Policía Local porque supondría, a su juicio, no poder tener los suficientes caballos para el Centro Internacional del Caballo, piedra angular de su proyecto.
Qué hará el Ayuntamiento
El portavoz del gobierno local ha explicado que ahora tienen que resolver las alegaciones que ha presentado Córdoba Ecuestre y ha recordado que todo está dentro de la normalidad administrativa. "El expediente está siguiendo sus pasos, primero se aprueba, se saca exposición pública, los interesados pueden presentar esas alegaciones y ahora estudiaremos esas alegaciones", ha resumido Torrico. Asimismo, ha indicado para subrayar que aún no se ha tomado ninguna decisión: "Podemos admitir todas las alegaciones, admitir alguna o no admitir ninguna. En ese momento es en el que estamos", ha concluido.
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