El Ayuntamiento de Córdoba pide 33 piezas al Museo Arqueológico Nacional (NAN) para la exposición 'Córdoba Romana, la ciudad oculta'

La junta de gobierno local ha aprobado este lunes una proposición de la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba para la aprobación del convenio de colaboración con el Museo Arqueológico Nacional (MAN), para el préstamo de 33 piezas para la exposición artística Córdoba Roma. La ciudad oculta, que se celebrará del 5 de noviembre de 2026 al 7 de febrero de 2027 y contará con piezas de algunos de los museos más importantes del mundo, incluido el Louvre.

Para esta exposición, el Ayuntamiento de Córdoba ya solicitó en abril un busto del emperador Germánico y otro de un atleta al Museo del Louvre (París). En aquella ocasión también hubo que suscribir un acuerdo con la pinacoteca francesa para la cesión de sendas esculturas. Los trámites para la cesión de piezas suelen ser bastante complejos debido al valor que tienen las mismas, por lo que la administración tiene que trabajar con tiempo para garantizar que llegan a tiempo para la exposición.

Busto de Germánico (i) y estatua de Heracles (d) solicitados al Lovure para la exposición Córdoba Romana. / CÓRDOBA

La antigua Roma en Córdoba

La exposición Córdoba Romana, la ciudad oculta quiere contar la evolución de la ciudad desde sus orígenes turdetanos hasta su consolidación como gran urbe clásica. La muestra, que será expuesta en la sala Vimcorsa, pretende bucear en la huella e identidad de Roma en Córdoba a través de sus mejores producciones artísticas con un criterio innovador y la ayuda de nuevas tecnologías. Como ya ocurrió con la exposición sobre Egipto, el objetivo del Ayuntamiento es llegar al gran público y acercar a los cordobeses la historia de Roma.

Inauguración de la exposición 'El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto' en la sala Vimcorsa / A. J. González

La exposición se llevará a cabo en la Sala Vimcorsa y contará con diez secciones diferentes. El comisariado de la muestra lo realizará la Universidad de Córdoba (UCO), en concreto, el departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música, con el profesor Desiderio Vaquerizo a la cabeza.