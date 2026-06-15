El Ayuntamiento de Córdoba descarta pujar por los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia: "No vamos a entrar en una subasta para recuperar esos terrenos para los barrios"

Cuando sigue siendo una incógnita si los cines de verano de Córdoba abrirán esta temporada, el gobierno municipal confirma que no va a entrar en una subasta para hacerse con la titularidad de los espacios del cine Fuenseca, Delicias y Olimpia. El portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, ha asegurado este lunes en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local este extremo: "No vamos a entrar en una subasta para recuperar esos terrenos para los barrios", ha asegurado después de que el Ayuntamiento de Córdoba ofreciera el viernes al propietario actual de los cines, Antonio Mil, 300.000 euros por los tres espacios y este rechazara por exigua la oferta. La cifra de los 300.000 euros es la misma que aparece en las escrituras de compraventa al anterior propietario, el sobrino de Martín Cañuelo, si bien el actual propietario insiste en que se han hecho posteriores inversiones que han incrementado el precio.

Postura municipal

En este sentido, Torrico ha insistido en que la oferta del Consistorio se hizo por la vía civil y ha vuelto a negar que se pudiera ejercer el derecho de retracto y tanteo en esa adquisición (permite a la administración comprar un bien con prioridad sobre cualquier otro comprador), como sostiene el PSOE. Por ese motivo, el viernes --ha explicado el edil del PP-- se presentó una oferta por la vía privada, que el propietario de los cines ha considerado que no es la cantidad adecuada porque habría recibido, según él mismo contó, dos ofertas de 800.000 y 850.000 euros. "Aceptamos su postura, la comprendemos, pero no vamos a entrar en una subasta", ha indicado Torrico.

Miguel Ruiz Madruga y Miguel Ángel Torrico, este lunes. / RAFAEL MELLADO

Ayudas y cambio de usos

Sobre el posible cambio de usos de los suelos donde están ubicados los tres cines de verano, el portavoz del gobierno municipal ha vuelto a decir que habrá que estudiar si caben en el planeamiento urbanístico. Por último, se ha referido a las ayudas de 100.000 euros que tramita el equipo de gobierno para contribuir a la apertura de los cines esta temporada diciendo que están dotando presupuestariamente la partida para hacer realidad las subvenciones en el menor tiempo posible.

El cine Delicias, casi al completo en una noche de verano. / JUAN M. NIZA

La temporada estival

Antonio Amil ha insistido este lunes en que de momento no están cerradas las negociaciones con el propietario y gestor del cine Coliseo San Andrés para valorar la posibilidad de que alquile los cines Delicias y Fuenseca, que se encuentran en condiciones aptas para las proyecciones, para abrirlos este verano. De momento, sigue sin cerrarse el acuerdo, pero parece que hay interés en ambas partes.