Abierto el plazo para solicitar plaza en un ciclo de FP en Córdoba: fechas, periodo de matrícula, adjudicaciones y requisitos

Este lunes 15 de junio arranca la escolarización de Formación Profesional (FP) en la provincia de Córdoba, con un total de 19.950 plazas y el refuerzo de las enseñanzas a distancia para el próximo curso 2026/27. Además, 250 de las plazas son de nueva creación y 1.515 corresponden a la ampliación de puestos escolares donde ya existe oferta virtual (la denominada FP a distancia). También se ha puesto en marcha un nuevo grado superior virtual, el ciclo de Coordinación de Emergencias y Protección Civil, en el IES Galileo Galileo de Córdoba capital. En total, se impartirán en la provincia de Córdoba 418 ciclos de FP y cursos de especialización.

De este modo, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha abierto el periodo para solicitar plaza en algunos de los ciclos formativos y cursos de especialización que se ofertan en el conjunto de centros educativos de la región. El plazo permanecerá abierto hasta el 30 de junio y la gestión de las solicitudes se realizará a través de un distrito único, lo que "permite asignar las plazas de forma centralizada atendiendo a las prioridades de los propios solicitantes", asegura la Junta en una nota de prensa. El procedimiento puede realizarse en la Secretaría Virtual de la Consejería, accesible a través de este enlace web.

Proceso de admisión, calendario y requisitos

Los interesados en cursar FP el próximo año lectivo deben incluir sus solicitudes de oferta, con hasta un máximo de 10 opciones, que deben ordenar según sus preferencias. El 2 de julio se publica la relación provisional de solicitantes y, si se detecta algún error, se pueden realizar alegaciones del 3 al 6 de julio.

Alumnos de un grado de Formación Profesional de la rama sanitaria. / A. J. GONZÁLEZ

"Un proceso informático barema las solicitudes, asignando automáticamente las plazas", asegura el Ejecutivo autonómico. Se trata de un procedimiento con dos adjudicaciones para los grados básicos, medios y superiores, adjudicaciones que serán el 9 y 20 de julio. Tras cada adjudicación se abre un periodo de matriculación. Finalizada la segunda adjudicación, todo el procedimiento de oferta completa se rige en exclusiva con listas de espera hasta el 15 de noviembre, en las que podrán incluirse las peticiones/solicitudes fuera de plazo que irán por detrás de cualquier solicitud presentada en plazo.

Plazo para solicitar las enseñanzas en oferta modular

También del 15 al 30 de junio es el plazo para solicitar todas las enseñanzas de FP en oferta modular, ya sea presencial, semipresencial o virtual. En las solicitudes de este tipo de oferta se deben indicar los módulos profesionales a los que optan, hasta un máximo de 1.150 horas. Se realiza una única adjudicación el 16 de julio, con un periodo de matriculación del 17 al 22 de julio.

Puestos a disposición de los itinerarios profesionales

Respecto al porcentaje de puestos a disposición de los que quieren proseguir su itinerario profesional, en los grados superiores se reservará el 40% para los estudiantes que llegan de un grado medio, mientras que para los de Bachillerato el porcentaje es del 45%. De esta manera se garantizan más plazas a los alumnos que ya están estudiando Formación Profesional para que puedan tener un itinerario completo.

Impulso a la FP a distancia

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, María del Carmen Castillo, ha señalado en la nota de prensa que "uno de los pilares de la nueva oferta es la modalidad virtual (FP a distancia) para atender una demanda creciente". Así, del total de las nuevas plazas ofertadas en Andalucía, 28.265 corresponden a la modalidad virtual, que triplica su oferta respecto a 2018, pasa de 16.090 a 69.846 plazas, un 334% más.

Campus Córdoba organizado por Indra Group para la Formación Profesional de estudiantes en Córdoba. / CÓRDOBA

Esta ampliación de la modalidad virtual tiene como objetivo "flexibilizar los itinerarios formativos, facilitar la recualificación y favorecer el acceso a personas trabajadoras o con necesidades de conciliación", con independencia del lugar de residencia dentro de Andalucía.

Cursos de especialización que combinan tradición con innovación

En la provincia de Córdoba, se ofertarán un total de 418 ciclos de FP y cursos de especialización. Córdoba estrenará tres cursos de especialización que combinan sectores tradicionales con otros emergentes: Tecnología y gestión quesera en el IES La Jara (Villanueva de Córdoba); Coordinación del personal en reuniones profesionales, congresos, ferias, exposiciones y Maestría de corte y cata de jamón y paleta curados, ambos en el IES Gran Capitán de Córdoba.

Feria de orientación educativa en Córdoba. / A. J. González

También es nuevo el grado básico de Tapicería y Cortinaje, que se impartirá en el IES Nuestra Señora de la Estrella de Villa del Río. Se trata de una enseñanza vinculada a la artesanía, con especial relación con las pequeñas empresas de confección, decoración y textil, que tiene un núcleo relevante en la comarca.

Nueva oferta de FP media y superior

Con respecto a los ciclos formativos de grado medio, se suman a la oferta ya existente: Atención a Personas en Situación de Dependencia, en IES Averroes (Córdoba); Mantenimiento Electromecánico, en el IES Profesor Tierno Galván (La Rambla); Peluquería y Cosmética Capilar, en el IES Dionisio Alcalá Galiano (Cabra); y Soldadura y Calderería en IES Alto Guadiato (Peñarroya-Pueblonuevo), una enseñanza ligada a la fabricación mecánica, la metalurgia y los trabajos industriales con demanda en empresas auxiliares y talleres especializados.

Por su parte, la oferta de grados superiores se amplía con ciclos de perfil tecnológico e industrial: Automatización y Robótica Industrial, que se impartirá en los IES Maimónides de la capital e IES Ingeniero Juan de la Cierva (Puente Genil); Mantenimiento Electrónico, en el IES La Fuensanta; Automoción, en el IES Emilio Canalejo Olmeda de Montilla; y Sistemas Electrotécnicos y Automatizados en el IES Antonio Galán Acosta de Montoro.