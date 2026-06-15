El 80% de las parcelaciones de la Sierra de Córdoba ya cuenta con plan autoprotección frente al fuego

La ley obliga a que aquellas urbanizaciones que se localizan en zonas de peligro frente a incendios forestales tengan lo que se denomina plan de autoprotección. Estos planes tienen por objeto establecer las medidas y actuaciones necesarias para la lucha contra los incendios forestales y la atención de las emergencias derivadas de ellos y, en el caso de Córdoba capital, son obligatorios para aquellas urbanizaciones enclavadas en la Sierra.

Según establece el Plan Local de Emergencias por Incendio Forestal en el Municipio de Córdoba, los planes de autoprotección en la capital son esenciales ante el «complejo mosaico de interfaz urbano-forestal», de modo que estos planes se convierten en una de las principales herramientas de protección de los habitantes de la Sierra.

Imagen de archivo de un cartel informativo de la urbanización El Jardinito, enclavada en plena Sierra cordobesa. / MANUEL MURILLO

Juan Manuel Luque, presidente del Consejo de Distrito Trassierra y profundo conocedor de ese gran pulmón verde de la ciudad, calcula que en torno al 80% de las urbanizaciones que tiene que tener estos planes, ya los tiene, algo que hace apenas unos años era impensable. Hay, confirma Luque, una mayor concienciación ante la necesidad de prevención frente al fuego en la Sierra.

Las zonas de Córdoba con mayor riesgo de incendios forestales

En la ciudad hay cerca de medio centenar de urbanizaciones que se encuentra en riesgo de incendio, aunque ahí entra al completo el distrito Norte-Sierra, lo que eleva y mucho la población expuesta a este peligro. Lo que señala el plan local es que unos 27.000 cordobeses viven en estas zonas de mayor peligro, aunque la mayor parte, casi el 31%, se encuentra en riesgo muy bajo (lo que no significa que no exista); el 23% está en riesgo bajo (aquí entra, por ejemplo, Santa Ana de la Albaida); el 18% en moderado; el 19% en alto y algo más del 9% en muy alto. Las parcelaciones con mayor riesgo de incendios forestales son Castro Picón-Barranco del Puerto, Las Jaras y Las Siete Fincas y las que se sitúan en un nivel alto son Las Solanas del Pilar y La Cabellera Sur.

Viviendas en plena Sierra de Córdoba. / MANUEL MURILLO

El problema de la Sierra de Córdoba es que cuenta con numerosas urbanizaciones muy diseminadas, algunas con apenas dos o tres viviendas. Como recuerda Juan Manuel Luque, en esas zonas más aisladas y con menos vecinos no existen comunidades de propietarios o asociaciones, lo que hace muy complicado que se pueda llegar a un 100% de los planes de autoprotección exigidos.

Planes de autoprotección que están pendientes de validarse

En este punto entra en juego también el Ayuntamiento de Córdoba, que es la administración encargada de dar validez a los planes de autoprotección que se presentan por parte de los vecinos. Luque asegura que, ahora mismo, el Ayuntamiento de Córdoba tiene varios planes de autoprotección frente a incendios pendientes de revisar y «metidos en un cajón» porque «no tiene personal para resolver este problema».

Imagen de archivo de un incendio registrado a las faldas de la Sierra. / PEDRO MENGUAL

El presidente del Consejo de Distrito Trassierra aprovecha para hacer un llamamiento al Ayuntamiento para que «haga un esfuerzo por controlar la situación». Y es que, recuerda, cada día la Sierra «es más visitada» y eso aumenta el peligro: «algún día vamos a rozar la tragedia».

Cuánto cuesta elaborar un plan de autoprotección frente a incendios forestales

Con todo ello, Luque incide en el desembolso y la cantidad de trabajo que supone tener planes de este tipo y el esfuerzo que se ha hecho, porque en 2018, y según datos del Infoca, apenas era un 20% la cantidad de parcelaciones que contaba con el documento. Lo principal, explica el presidente del Consejo de Distrito Trassierra, es la concienciación, que los vecinos sean conscientes de los peligros que entraña la Sierra cuando forma binomio con el fuego. Y a eso hay que añadir el esfuerzo económico que supone redactarlos. Como ejemplo, Luque pone a la urbanización El Jardinito, donde él reside: «es una de las más pequeñas que existe por extensión en la Sierra y hemos estado en torno a los 40.000 o 50.000 euros». A ello se suma, añade Luque, que dado que se asientan sobre suelo rústico nunca van a poder a obtener a ayudas públicas para redactar estos planes.

Imagen de archivo de un incendio a las faldas de la Sierra. / PEDRO MENGUAL

Falta de medios ante los incendios en la Sierra

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, confirma que el departamento municipal de Seguridad, especialmente lo que compete a Protección Civil, está «muy falto de medios». Ya cuando se redacta el Plan Local de Emergencias por Incendio Forestal en el Municipio de Córdoba, recuerda De Gracia, se hace con un departamento bastante mermado.

Ahora, cuando los nuevos planes de autoprotección que van llegando deben incorporarse al plan principal, tal y como establece la normativa, eso no ocurre por la falta de medios municipales. El presidente del CMC asegura que se mantuvo una reunión en este sentido hace unos meses donde se les trasladó que iban a contratar a una persona para encargarse de este asunto. Este periódico ha preguntado al Ayuntamiento por esta situación, sin haber obtenido respuesta al respecto.

Operativo del Infoca durante un incendio registrado a las faldas de la Sierra el año pasado. / RAMÓN AZAÑÓN

Para De Gracia, «el Ayuntamiento debería tener a alguien para explicar cómo se hacen estos planes y que no se presenten y ya». El presidente del Movimiento Ciudadano insiste en lo que decía Luque, la complejidad de la Sierra de Córdoba por la dispersión de sus núcleos con residentes y viviendas. «Allí las parcelas son más grandes que en la Vega, no tienen relación una con otra. Urbanísticamente se les ha podido poner una línea para delimitarlas, pero no hay, en muchos casos, ni comunidad de propietarios», señala De Gracia para evidenciar la complejidad de la situación. Con ello, en lo que insiste es en que el Ayuntamiento como administración competente en la materia -por mucho que luego sean principalmente bomberos del Infoca los que acuden si hay incendios-debería tener «capacidad» por sí mismo de afrontar los planes de autoprotección que se presenten.

El problema es que todo ello no supone solo un incumplimiento administrativo o un atasco más en oficinas municipales, sino que se va haciendo mella en la seguridad de la Sierra.