El 45º Festival de la Guitarra de Córdoba acoge el estreno mundial de 'Omega. 30 aniversario'

Hay discos que no envejecen: se instalan en la historia y desde allí siguen interpelando al presente. Omega (1996) es uno de ellos. Lo que Enrique Morente y Lagartija Nick alumbraron juntos fundiendo cante jondo, la poesía de Federico García Lorca y la influencia de Leonard Cohen con una electricidad que rompió todas las costuras del género cumple treinta años convertido en referente irrenunciable de la música española.

El teatro de la Axerquía acoge el 11 de julio el estreno mundial en escenario de Omega. 30 aniversario, con Kiki Morente y Lagartija Nick al frente y la coreografía firmada e interpretada por Israel Galván, en el cierre del 45º Festival de la Guitarra de Córdoba, organizado por el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE).

Golpe de estado en la escena musical

Cuando el álbum salió a la calle, el rechazo fue casi unánime. El mundo del rock le dio la espalda. El del flamenco, más. Nadie supo qué hacer con aquella obra que no cabía en ninguna categoría establecida, que fundía la distorsión eléctrica con el cante jondo, los versos de Lorca con las letras traducidas de Cohen, la rondeña y la soleá con el rock más experimental. El tiempo la fue en el centro de la música española del último medio siglo.

Kiki Morente en concierto en Córdoba con ‘Azabache’. / RAFA ALCAIDE

"Un golpe de estado en la escena musical", como lo definió el propio Morente, que todavía tiene eco.

Treinta años después

Treinta años después, Kiki Morente es quien porta la voz. Creció literalmente dentro de ese disco. Acompañaba a su padre en los ensayos y las grabaciones, y el primer instrumento eléctrico que sostuvo entre las manos fue el bajo de Antonio Arias. Conoció Omega desde dentro antes de poder entenderlo del todo. Ahora lo trae al presente no como imitación ni como homenaje reverencial, sino como continuación: el hijo que habita el legado desde un lugar que solo él puede ocupar, con la misma seguridad frente al riesgo que heredó de su padre y una voz propia que ha madurado en dos discos firmados en su propio nombre.

Lagartija Nick regresa como lo que siempre fue: pieza estructural de Omega, no acompañamiento. Antonio Arias, Juan Codorníu, Eric Jiménez y Juan José Machuca traen de vuelta la energía rock y el sonido experimental que hicieron de aquel álbum un artefacto sin precedentes. Junto a ellos, Israel Galván, Premio Nacional de Danza, firma e interpreta una coreografía que no ilustra la música sino que la habita. El bailaor más singular de su generación añade una dimensión nueva a una obra que siempre ha sido también cuerpo, movimiento y riesgo.

El elenco lo completan Marcos Gago a la guitarra flamenca, Popo Gabarre y Curro Conde a la percusión, y Dani Bonilla, Noemi Humanes, Carlos Canela y Aroa Palomo en el coro y palmas. La dirección musical corre a cargo de Víctor Martínez, la dirección de escena de Verónica Morales y el diseño de luces de Antonio Valiente.

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El pasado de Omega y Córdoba

No es la primera vez que Omega y Córdoba se encuentran. Morente actuó en el festival en 1997, en pleno proceso de transformación del flamenco, y en julio de 2009 el Teatro de la Axerquía acogió ya una relectura escénica del álbum. Ese mismo escenario acoge ahora el estreno mundial de una obra que sigue siendo referente de la música contemporánea.