La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Los destinos que cada vez más cordobeses eligen para irse de vacaciones, el posible origen del incendio de Cerro Muriano y el envejecimiento del parque automovilístico de la provincia, principales temas para cerrar la semana
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Toca organizar las vacaciones de verano y las preferencias de los cordobeses están cambiando este año. El encarecimiento de las playas en Andalucía hace que Europa y el Caribe ganen peso. Continúa la lucha contra el fuego en la base de Cerro Muriano mientras el Ejército de Tierra baraja la posibilidad de que se haya iniciado por causas naturales y no por la actividad militar. Por último, el parque automovilístico de Córdoba continúa envejeciendo y ya supera los 16 años, muy por encima de la media nacional. Lo hace cuando Europa aprieta con restricciones a la contaminación.
- Los cordobeses cambian sus preferencias para las vacaciones de verano por el encarecimiento de los precios
- El Ejército baraja un origen natural en el incendio de Cerro Muriano, donde trabaja la UME de Sevilla
- La antigüedad de los coches en Córdoba supera en año y medio la media nacional mientras Europa aprieta con las restricciones a la contaminación
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