Toca organizar las vacaciones de verano y las preferencias de los cordobeses están cambiando este año. El encarecimiento de las playas en Andalucía hace que Europa y el Caribe ganen peso. Continúa la lucha contra el fuego en la base de Cerro Muriano mientras el Ejército de Tierra baraja la posibilidad de que se haya iniciado por causas naturales y no por la actividad militar. Por último, el parque automovilístico de Córdoba continúa envejeciendo y ya supera los 16 años, muy por encima de la media nacional. Lo hace cuando Europa aprieta con restricciones a la contaminación.

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