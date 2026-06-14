El Infoca incorpora un 'cerebro' digital a su lucha contra los incendios forestales en Córdoba que conecta a los 465 profesionales al segundo. Conocemos de primera mano cómo funciona esta tecnología y su impacto. Por otro lado, hablamos con el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, quien asegura: "El precio de la vivienda protegida se marca a nivel nacional, poco podemos hacer". Unos 400 cordobeses salieron ayer en la marcha del Orgullo, que recorrió las calles del centro de la ciudad.

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