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La actualidad del domingo 14 de junio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La nueva tecnología implementada por el Infoca para luchar contra los incendios, una entrevista al presidente de la Gerencia de Urbanismo y la marcha del Orgullo, principales temas a destacar en esta jornada dominical

Uno de los bomberos forestales del Infoca.

Uno de los bomberos forestales del Infoca. / A. J. González

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Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

El Infoca incorpora un 'cerebro' digital a su lucha contra los incendios forestales en Córdoba que conecta a los 465 profesionales al segundo. Conocemos de primera mano cómo funciona esta tecnología y su impacto. Por otro lado, hablamos con el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, quien asegura: "El precio de la vivienda protegida se marca a nivel nacional, poco podemos hacer". Unos 400 cordobeses salieron ayer en la marcha del Orgullo, que recorrió las calles del centro de la ciudad.

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