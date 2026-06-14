La actualidad del domingo 14 de junio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La nueva tecnología implementada por el Infoca para luchar contra los incendios, una entrevista al presidente de la Gerencia de Urbanismo y la marcha del Orgullo, principales temas a destacar en esta jornada dominical
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El Infoca incorpora un 'cerebro' digital a su lucha contra los incendios forestales en Córdoba que conecta a los 465 profesionales al segundo. Conocemos de primera mano cómo funciona esta tecnología y su impacto. Por otro lado, hablamos con el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, quien asegura: "El precio de la vivienda protegida se marca a nivel nacional, poco podemos hacer". Unos 400 cordobeses salieron ayer en la marcha del Orgullo, que recorrió las calles del centro de la ciudad.
- El ‘cerebro’ de los incendios forestales en Córdoba ya opera con comunicaciones digitales
- Miguel Ángel Torrico, presidente de la Gerencia de Urbanismo: «El precio de la VPO lo marcan los módulos nacionales, desde un Ayuntamiento poco podemos hacer»
- Córdoba celebra su Orgullo: "Este mes ha salido mucha gente del armario en los institutos"
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Crónica política | Bellido y los melones del verano
- El movimiento memorialista de Córdoba recuerda a las víctimas del franquismo con la duda de la continuidad de las exhumaciones
Provincia
- Lucena acuerda un nuevo modelo de feria para las fiestas del Valle en septiembre
- Estudiantes de Los Pedroches experimentan los retos de emprender en el sector de la lana
Cultura
Deportes
- Expectación de Primera para la final por el ascenso entre el Málaga y el Almería
- Juan Gutiérrez es el defensa central elegido por el Córdoba CF
Campo
Nacional
- El PSOE activa el trámite en el Congreso para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años
Internacional
- La futura ronda Norte de Córdoba toma forma entre Turruñuelos, Hipercor y María de Maeztu: así avanzan las obras
- La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
- El IAS-CSIC detecta en Córdoba las primeras obreras de avispón oriental de 2026: 'Permite mejorar la estrategia de vigilancia
- Endesa actúa por un enganche ilegal al contador eléctrico de la iglesia de Las Margaritas
- La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
- Los tres mejores alumnos de Córdoba en la Selectividad 2026 cuentan la receta del éxito: 'Si llegas a Bachillerato sin base, no lo sacas bien
- Los Cordobeses del Año convierten a Córdoba en un espejo de sus mejores valores: solidaridad, esfuerzo y compromiso
- La Selectividad deja menos aprobados y una nota media más baja en Córdoba este 2026