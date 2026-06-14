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La reactivación del incendio en Cerro Muriano obliga a realizar un contrafuego

El Mando de Adiestramiento y Doctrina (Madoc) explica que las llamas observadas esta tarde han sido provocadas por los servicios de extinción para frenar el avance de un foco de este siniestro

Vehículos de la Unidad Militar de Emergencias, este domingo en el campo de maniobras de Cerro Muriano.

Vehículos de la Unidad Militar de Emergencias, este domingo en el campo de maniobras de Cerro Muriano. / A. J. González

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Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Los efectivos de extinción desplazados desde este sábado al incendio declarado en el campo de maniobras de la base militar de Cerro Muriano (en Obejo) se han visto obligados a realizar un contrafuego para frenar el avance de un foco en la tarde de este domingo. A pesar de que el incendio se encontraba extinguido, las llamas se han reavivado y el personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de Sevilla y del plan Infoca, de forma coordinada, han provocado otro incendio para neutralizar ese foco.

Fuentes del Mando de Adiestramiento y Doctrina (Madoc) del Ejército de tierra detallan que las llamas que han podido observarse en la tarde de este domingo en la zona afectada han sido provocadas por los propios servicios de extinción. El fuego tiene una lengua con dos extremos y en uno de ellos se ubica la UME, mientras que en el otro se encuentran los bomberos forestales del Infoca.

A.J.González Córdoba Incendio del campo de tiro de Cerro Muriano Brigada

Fotografía de los dos focos de humo realizada esta mañana desde la barriada de Cerro Muriano. / A. J. González

Ambos han provocado el mencionado contrafuego, incendiando de forma controlada el terreno donde preveían que avanzarían las llamas para neutralizar el foco. Según abundan las mismas fuentes, las previsiones apuntan que el grado de humedad será muy elevado esta noche, por lo que confían en que el incendio pueda darse por finalizado.

En este sentido, durante las próximas horas los efectivos realizarán labores de vigilancia y no de extinción en el campo de tiro de la Brigada Guzmán El Bueno X. Desde el Madoc precisan que, por ahora, el incendio no ha sobrepasado la zona de caída del fuego provocado con las armas, en el marco de la actividad militar.

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En cuanto al origen del siniestro, este es deconocido, pero el Ejército de tierra baraja la posibilidad de que se haya originado por causas naturales y no por su actividad, dado que ayer sábado, cuando se declaró el incendio, no había unidades haciendo fuego en los terrenos.

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