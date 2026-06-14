Las nacionalizaciones de extranjeros suben un 25% en Córdoba con Venezuela, Honduras y Marruecos a la cabeza

El número de extranjeros residentes en Córdoba que adquirieron la nacionalidad española durante 2025 se elevó un 25% anual hasta las 1.219 personas, con Venezuela, Honduras y Marruecos como nacionalidades previas mayoritarias de estos ciudadanos. Se trata del resultado más alto desde el inicio de la serie estadística en 2013, cuando se registraron 1.078 extranjeros nacionalizados en la provincia.

Si bien Córdoba se sitúa tradicionalmente a la cola de España por el tamaño de su población extranjera, la información difundida recientemente por el Instituto Nacional de Estadística apunta que las nacionalizaciones han aumentado en este territorio por encima de las medias andaluza y nacional. En ambos casos, se han experimentado crecimientos anuales del 19%, con un total de 299.732 extranjeros nacionalizados en España y 27.538 personas que superaron este trámite en Andalucía.

Un incremento del 146% desde 2022

En el caso concreto de Córdoba, las nacionalizaciones se han disparado un 146% desde 2022, cuando se efectuaron 495. La provincia anotó el año pasado su quinto año de crecimiento consecutivo después de la caída observada durante la última gran crisis económica. El dato más bajo de nacionalizaciones corresponde al año 2017, que marcó un suelo de 192 extranjeros que alcanzaron este estatuto jurídico.

Las nacionalidades previas más destacadas, aquellas que rondan el centenar de ciudadanos nacionalizados españoles en 2025, son Honduras y Venezuela, con 172 casos respectivamente, y le siguen Marruecos (147); Colombia (126) y Nicaragua (95). A cierta distancia aparecen otras nacionalidades previas como Rumanía (32); Ucrania (17); México (24); Cuba (49); República Dominicana (20); Argentina (18); Bolivia (12); Brasil (20); Ecuador (38); Paraguay (61); Perú (24) y Pakistán (27).

Colas de inmigrantes en una oficina del Ayuntamiento de Córdoba para solicitar documentos para la regularización, al principio del proceso. / A. J. González

Así, en cifras globales, 57 personas proceden de Asia; 481, de Sudamérica; 377, de Centro América y Caribe; 29, de América del Norte; 184, de África, y el resto, de países europeos no aludidos anteriormente.

En cuanto a la forma de adquirir la nacionalidad española, el 85% de las personas (1.033 en números absolutos) la han obtenido a través de la residencia y el resto (186 personas), mediante otras vías.

Las mujeres representan un 64%

Por sexos, las 776 mujeres que lograron la nacionalidad el año pasado en Córdoba constituyen el grupo más numeroso (un 64%), después de aumentar un 33% en un año. De su parte, los 443 hombres contabilizados en 2025 son un 12% más que en el ejercicio anterior.

Colas los primeros días de apertura del proceso de regularización a las puertas del antiguo Ayuntamiento para solicitar documentación / A. J. GONZÁLEZ

Además, la información estadística evidencia un peso destacado de los niños, las niñas y las personas jóvenes en estos procedimientos. El 22% de los extranjeros que adquirieron la nacionalidad española son niños y niñas de hasta 14 años de edad. Este grupo y los adolescentes de entre 15 y 19 años representan el 28% del total. Por otra parte, un 24% de las personas nacionalizadas tenía entre 20 y 34 años; otro 32%, entre 35 y 49 años de edad, y el 15% restante supera los 50 años.

Al hilo de estos datos, cabe destacar también que el 14% (175 personas) de los ciudadanos que adquirieron la nacionalidad española en Córdoba durante el año pasado han nacido en España.