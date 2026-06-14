Miguel Ángel Torrico, presidente de la Gerencia de Urbanismo: «El precio de la VPO lo marcan los módulos nacionales, desde un Ayuntamiento poco podemos hacer»

-¿Cómo va el desarrollo del PGOM? El CMC criticaba esta semana la lentitud del proceso.

-Esto requiere mucha reflexión y mucho trabajo. Primero se perfilaron las líneas generales, se sacaron a información pública y se aprobaron. Ahora estamos en la fase de planeamiento de los objetivos de ciudad. Y el más claro es el crecimiento sostenible en todos los ámbitos: social y económico, y que eso sea compatible con el crecimiento de la ciudad. Córdoba no se puede quedar estancada, Córdoba tiene que seguir avanzando. Hay que seguir creciendo tanto en suelo residencial para vivienda como en suelo industrial. Ese proceso lo estamos haciendo sin prisa, pero sin pausa. Hay que hacer un buen estudio por parte del equipo redactor que está ahora mismo enfrascado en esa tarea. A mí no me gusta hablar de plazos, porque es muy relativo. Si yo digo que una obra va a durar 18 meses y la hago en 17, es un éxito; y si digo que la voy a hacer en 12 y la hago en 13 es que vamos con retraso. Un elemento de esta importancia, como es un nuevo PGOM, hay que hacerlo bien. Las prisas no son buenas consejeras.

-Habla de la necesidad de más suelo residencial, ¿hacia dónde crecerá la ciudad más allá de la Ciudad de Levante?

-La Ciudad de Levante es una pieza muy importante que ya se tuvo en cuenta en el PGOU actual y que ahora tenemos que concretar, porque se avanzó de forma muy genérica. En poniente también quedan algunos planes por desarrollar y algún que otro desarrollo en el casco urbano, como el del entorno del antiguo Urende.

El presidente de Urbanismo y de Vimcorsa, Miguel Ángel Torrico. / A. J. GONZÁLEZ

-¿Cuál es la capacidad de una administración local para contribuir a paliar la crisis de la vivienda?

-La capacidad es limitada y eso que Córdoba es una de las últimas ciudades de Andalucía y España en cuanto a crecimiento del precio de la vivienda, tanto en compra como en alquiler. Pero si hay algo mal y pasa en toda España será por la regulación nacional. Está el tema del suelo: los promotores quieren liberalizar el suelo, que es el principal componente del coste de una vivienda, incluso cuando los materiales han crecido. Nuestro partido a nivel nacional propone más rebajas a nivel fiscal para la vivienda y hay que hablar del coste del suelo. Ya nosotros, desde el Ayuntamiento, podemos impulsar vivienda para los que tienen más difícil acceder a ella y hacerlo a través de Vimcorsa. Pero nosotros no somos promotores. También vamos a reservar, y así lo ha anunciado el alcalde y vendrá recogido en el futuro PGOM, el 50% de los suelos, sean privados o públicos, para VPO. Yo entiendo que ahora los topes o módulos nacionales son muy caros para una VPO, puedo estar de acuerdo, pero eso excede de este Ayuntamiento.

"Córdoba es una de las últimas ciudades de Andalucía y España en cuanto a crecimiento del precio de la vivienda"

-¿No tenía el Ayuntamiento capacidad para poner las 30 VPO del Campo de la Verdad a menos de 200.000 euros?

-Hay muy poco margen. Le pongo un ejemplo que me pusieron a mí los técnicos de Vimcorsa. La última promoción se sacó con un margen de beneficio del 15% y cuando a la hora de la verdad se liquidó después de vender, el margen se había reducido a un 6% o 7%. Y con ese margen es con el que Vimcorsa tiene que, primero, seguir funcionando y segundo, poder acometer más nueva vivienda. Y, además, los costes de producción de una vivienda son los que son y los precios de la vivienda de protección oficial van en función de esos módulos nacionales y ahí nosotros poco podemos hacer. Tampoco lo pueden hacer los privados, que también les gustaría vender más barato. Lo que sí podemos hacer desde el Ayuntamiento, y algunas cosas ya las hemos hecho, es llevar al límite la edificabilidad y la densidad para que con el mismo dinero puedan construirse más metros y que así los promotores puedan tener un poquito más de margen de beneficio y a lo mejor puedan bajar un poco los precios.

-No sé si la siguiente pregunta tiene que ver con la vivienda, aunque quizá algo sí, ¿le parece que se están dando muchas licencias para apartamentos turísticos?

-Creo que es una percepción, que los números no dicen eso, no son tantas licencias y esa tipología se asemeja más a un hotel que a una vivienda de uso turístico. Pero también digo una cosa, para ver solares que llevaban abandonados años y años con edificios casi en ruinas en el casco histórico, yo prefiero que se transformen en apartamentos turísticos porque por lo menos tienen una utilidad y se rehabilita. Y tenemos que normalizar la relación de la ciudad con el turismo y darnos cuenta de que gracias a ese tipo de apartamentos podemos seguir siendo líderes en el sector. Además, hemos vuelto a encargar un estudio para evaluar el impacto de todas las plazas de uso turísticos en la ciudad y en función de eso veremos si es aconsejable tomar nuevas decisiones. Y si hay que tomarlas las tomaremos, a nosotros no nos tiembla el pulso, ya aprobamos la moratoria para viviendas de uso turístico en los distritos Centro y Sur. Lo que sí hay que tener claro es que esto no es un tema ideológico, es un tema de estadística y de números y de ver cómo afectan esos alojamientos a la vivienda. Eso no se puede hacer por improvisación o como alguna vez dice la oposición: «creo que», «me parece que» o «se dice que». Hay que hacerlo con números, con rigor y con seriedad y para eso se ha encargado ese estudio, que estará en noviembre para poder, el año que viene, volver a tomar decisiones que sean oportunas.

Miguel Ángel Torrico, durante un momento de la entrevista. / A. J. GONZÁLEZ

-Parece que hay cierta tardanza con la nueva ordenanza de veladores.

-Estamos en un periodo de reflexión ahora mismo, tanto interno como externo. La campaña de las autonómicas nos ha servido para ver las reivindicaciones tanto de los de los sectores sociales como de los hosteleros. También hay que darle una vuelta al tema de la normativa en materia de ruidos que sacó la Junta de Andalucía hace un par de años. Hay que adoptar unos parámetros mucho más objetivos y creo que no tiene mucho sentido avanzar en una ordenanza de veladores donde quizá nos replanteemos de nuevo si incluimos temas de vía pública. Pero en la parte de reflexión cabe todo. Insisto en que mientras no tengamos una normativa autonómica concreta en materia de ruidos no podemos avanzar.

-Tampoco se ha avanzado en la rehabilitación de Ciudad Jardín, uno de los grandes proyectos anunciados este mandato.

-Un proyecto de ese tipo requiere de mucho dinero, de ayuda europea fundamentalmente. Estamos a la espera de que esa convocatoria se produzca, igual que pudimos optar a la del Parque Figueroa -aunque después se gestionó como se gestionó-. Cuando haya una convocatoria de ayuda europea suficientemente importante lo haremos. Obviamente no para todo el barrio, porque eso creo que es inabarcable en una única fase. Pero Ciudad Jardín sigue siendo el barrio prioritario en este sentido.

"Mientras no tengamos una normativa autonómica concreta en materia de ruidos no podemos avanzar en la ordenanza de veladores"

-¿Qué calendario real maneja el Ayuntamiento para que el entorno de la BLET esté urbanísticamente preparado y no llegue tarde a las necesidades de Defensa?

-Hoy [por el pasado viernes] estamos ya abriendo los últimos sobres en el consejo rector para la obra del depósito de agua y del enlace de la carretera. Todo está en marcha y vamos acompasados a los tiempos que el desarrollo de la propia Base Logística está registrando. Vamos bien.

-Le voy a preguntar por la conexión de Las Quemadas con la A-4, pero por la segunda fase, que será la que permita ver el enlace ejecutado.

-Sin la primera fase no puede llegar la segunda. La primera ya está en contratación y la obra será una realidad pronto. Pero insisto, no me gusta hablar de plazos.

Miguel Ángel Torrico, en un balcón del Ayuntamiento. / A. J. GONZÁLEZ

-Esta semana ha estado en Santa Clara, se ha hablado de Regina, en cartera está el proyecto para recuperar el jardín del Obispo, va a reabrir el Alcázar… ¿está Urbanismo cuidando al casco histórico más que nunca?

-Entiendo que sí. A lo que ha dicho yo añado también la noria de la Albolafia o la ermita de la Aurora. Tenemos que mirar mucho al casco porque es nuestro escaparate para el que nos visita, pero también para que lo disfruten los propios vecinos de Córdoba. Son muchas obras y es una apuesta muy ambiciosa porque abarca muchos trabajos al mismo tiempo, pero estamos yendo bien y cumpliendo los plazos. Creemos que la apuesta por el patrimonio en una ciudad como Córdoba es fundamental. Y además lo que hacemos no es solo por rehabilitar, sino para que todos esos espacios luego tengan un uso social, vecinal o público, de tal forma que puedan ser los cordobeses y lo que nos visitan también quienes saquen rentabilidad a esa rehabilitación.

-Hablar del casco es hablar también de placas solares, ¿se ha avanzado en algo en este tema?

-Hay una triangulación con Cultura -de la Junta-, con el propio Icomos y nosotros. Se está avanzando y se está trabajando para ver qué regulación puede ser la definitiva y sobre todo ver a quién afecta. Estamos trabajando para ver cómo lo vamos a aplicar.

"La apuesta por el patrimonio en una ciudad como Córdoba es fundamental"

-¿Se ha parado el tema de las parcelaciones después de unos años de reactivación?

-Tenemos que dejar claro que son actos rogados, es decir, que la iniciativa tiene que partir de cada una de las parcelaciones, ya sean asociaciones de vecinos o entidades de conservación. Y una de las obligaciones más importantes es aportar la cantidad económica que dé soporte a la obra que tienen que hacer. Nosotros lo que estamos haciendo es no pedir el 100% del estándar que se pediría en zonas normalizadas, pero sí hay que cumplir unos mínimo. Por otro lado, Emacsa, que es la que tiene que suministrar el servicio de agua a todas esas parcelaciones, intenta dejar preparado el punto más cercano de suministro, por ejemplo, para que sean los vecinos los que luego puedan distribuirla. En este caso ya hemos acordado con Emacsa un principio de acuerdo o de norma básica de actuación: nosotros llevaremos el agua en alta a cada una de las parcelaciones para que luego ellos lo distribuyan en baja. Evidentemente, todo eso tiene unos costes, pero es que esos son los propios vecinos agrupados los que tienen que hacerlo. Al final, como muchas cosas en la vida, es un tema de dinero y comprendemos que es un esfuerzo, pero claro, la contrapartida es que una vivienda o una edificación que ahora mismo tiene la consideración de no legal pase a ser una vivienda tan urbana como un piso en la calle Cruz Conde. Entendemos que esa ventaja requiere también un esfuerzo por parte de las parcelaciones y en la parte que nos toca vamos a facilitarlo todo lo que podamos. Una de las últimas cosas que hemos hecho ha sido integrar en el Servicio de Planeamiento la Oficina del Territorio, de modo que no sea el personal adscrito a esa oficina el único que puede dedicarse a esas cuestiones.

-Y con respecto a las parcelaciones de Guadalvalle, pese a los anuncios, no se ha producido ningún derribo.

-No se ha llevado a cabo ninguno. Como son un total de seis, en lugar de hacerlo de uno en uno, se está esperando a que culminen los procesos judiciales para sacar un solo contrato con una empresa de demolición.

Miguel Ángel Torrico, durante un momento de la entrevista. / A. J. GONZÁLEZ

-Queda un año para las municipales, ¿se ve otro mandato al frente de Urbanismo o presidiendo Vimcorsa?

-Yo estoy donde me diga mi partido y eso es algo que he demostrado con hechos. Me tocó estar en el Parlamento, esta última campaña me ha tocado ser el coordinador de toda la provincia y eso lo he tenido que compatibilizar con mis obligaciones como concejal. Lo he hecho a costa de dormir muy poco y trabajar mucho. Eso sí, descubrir el tema urbanístico me parece apasionante, es lo que marca el rumbo de una ciudad, pero también da soluciones a los pequeños problemas de la gente.