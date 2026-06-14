La Junta de Andalucía destina más de 60.650 euros a material para alumnado con necesidades especiales en Córdoba

Más de un millar de escolares andaluces con necesidades educativas especiales se beneficiarán de nuevos recursos para mejorar su día a día en las aulas. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha publicado la licitación de un expediente para la compra de material específico destinado al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

La inversión global asciende a 1,5 millones de euros en Andalucía y, en el caso de la provincia de Córdoba, la partida supera los 60.650 euros, ha inrfomado la Junta en una nota de prensa. La medida permitirá dotar a los centros educativos de recursos adaptados para mejorar la movilidad, la comunicación, el control postural y la autonomía del alumnado.

Material adaptado para mejorar la atención educativa

El expediente contempla la adquisición de más de 2.000 unidades correspondientes a 77 artículos diferentes. Entre el material previsto se incluyen andadores, bipedestadores, grúas de transferencia, camillas y otros elementos de apoyo para el desplazamiento, el aseo, el posicionamiento y el control postural.

También se incorporan recursos adaptados a necesidades concretas, como corsés silla y emisoras y receptores para audífonos, destinados al alumnado con discapacidad auditiva. El plazo de presentación de ofertas a esta licitación concluye el próximo 16 de junio.

La consejera en funciones, María del Carmen Castillo, ha señalado que este tipo de actuaciones “demuestran una vez más que la Educación Especial es una prioridad para la Junta de Andalucía”. Según ha indicado, la administración autonómica trabaja de forma continuada para “mejorar la atención de estos escolares”.

Córdoba supera los 651.000 euros desde 2019

Esta nueva licitación se suma a otras actuaciones impulsadas durante 2026. En lo que va de año, la Consejería ha destinado en Andalucía cerca de 150.000 euros a la compra de 46 corsés silla, 77 emisoras y 63 receptores, que ya han sido entregados a centros docentes.

Desde 2019, la Junta ha distribuido material para alumnado con necesidades educativas especiales por un importe total de 7,8 millones de euros en Andalucía. Esta inversión incluye ayudas técnicas TIC y no TIC, como pupitres adaptados, ordenadores, mobiliario para aulas de apoyo, herramientas didácticas y material específico para facilitar el aprendizaje.

En la provincia de Córdoba, la inversión acumulada desde 2019 supera los 651.456 euros, una cifra destinada a reforzar la inclusión educativa y a mejorar la respuesta de los centros ante las necesidades de cada alumno.