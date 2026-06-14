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Tribunales

A juicio en Córdoba por dar una paliza a un compañero de trabajo y causarle una deformidad

La Fiscalía afirma que, tras una discusión, el acusado pateó a la víctima en el rostro con las botas de trabajo y le dio numerosos puñetazos

Ciudad de la Justicia de Córdoba

Ciudad de la Justicia de Córdoba / A. J. González

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Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

La Fiscalía de Córdoba ha solicitado cuatro años de prisión para un acusado por, presuntamente, provocar una deformidad a un compañero de trabajo pateándole el rostro y propinándole numerosos puñetazos. Según detalla en su escrito de conclusiones provisionales, estos hechos ocurrieron después de una discusión por las tareas que el procesado debía desarrollar.

El encartado y el perjudicado mantuvieron un desencuentro "debido a que el acusado comenzó a quejarse de las tareas que debía desempeñar y su compañero le conminó a cumplirlas o, en caso contrario, que se marchara", describe el Fiscal. Sin embargo, poco tiempo después, el procesado aprovechó que su compañero se encontraba en el suelo, comiendo, para acometerlo por la espalda, "propinándole una patada en el rostro con las botas de trabajo que portaba y, con posterioridad, numerosos puñetazos cuando ya se encontraba en el suelo semi inconsciente".

La víctima necesitó tratamiento

De esta forma, la acusación pública valora que lo ocurrido constituye un delito de lesiones y que el encartado provocó una deformidad a su compañero, haciendo referencia a los artículos 150 y 147.1 del Código Penal. En concreto, el primero establece que "el que causare a otro la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la deformidad, será castigado con la pena de prisión de tres a seis años".

Además, el artículo 147.1 contempla que "el que (...) causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones, con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a 12 meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico".

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Atendiendo a ello, la Fiscalía solicita cuatro años de cárcel para el procesado, así como la imposición del abono de las costas del procedimiento judicial. Los hechos serán juzgados en los próximos días por la sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba.

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