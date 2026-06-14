Sucesos
El incendio forestal de Cerro Muriano continúa activo tras más de 20 horas de trabajo del Infoca
El fuego se localiza en el campo de tiro de la base militar, en el término municipal de Obejo
El incendio forestal de Cerro Muriano (Córdoba) continúa activo. Los efectivos del Infoca llevan ya más de 20 horas trabajando para apagar el fuego que se originó este sábado a las 14.00 horas en el campo de tiro de la base militar, que pertenece al término municipal de Obejo.
Según ha informado el Infoca, en estos momentos trabajan para extinguir las llamas dos grupos de bomberos forestales y dos técnicos. Según el visor de incendios de la Agencia de Emergencias de Andalucía, ya se han retirado los medios aéreos que trabajaron ayer y únicamente se mantiene un vehículo.
Por el momento no se conoce la extensión del terreno afectado a causa de este incendio.
Un incendio que duró seis días
Cabe destacar que hace un par de años que en el propio campo de tiro de la base militar se originó uno de los incendios forestales más importantes de Córdoba capital en los últimos ejercicios. El fuego, que se registró en julio de 2024, tardó en extinguirse hasta seis días y quemó más de 2.000 hectáreas.
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