Sucesos
Un incendio calcina 35 hectáreas de trigo en el camino del Judio de Córdoba
Los bomberos de Córdoba han trabajado durante tres horas en el lugar hasta extinguir el fuego
Un incendio que se ha prolongado durante más de tres horas ha calcinado esta madrugada un trigal situado en el conocido como camino del Judio, situado junto a la antigua carretera que une Córdoba capital con Castro del Río.
Según han informado a este periódico fuentes del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), el incendio se inició sobre la medianoche en un trigal situado en el camino del Judio. Tras recibir un aviso, cuatro vehículos de bomberos se desplazaron hasta el lugar para sofocar las llamas.
La actuación de los bomberos, según han explicado los efectivos, se prolongó durante unas tres horas y sobre las 3.00 horas ya se había extinguido el fuego. En total, han trabajado en el lugar ocho efectivos y cuatro vehículos.
Las llamas han calcinado unas 35 hectáreas de trigal, según la estimación del SPEIS.
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