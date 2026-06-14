Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 14 de junio de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Nuevos horizontes flamencos
Espectáculo flamenco
Espectáculo flamenco con Alba Martos y Fran Gómez ‘El Calabrés’, al cante y Fran Tarí, a la guitarra. Presenta: Laura Caballero. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Palacio de Orive.
Plaza de Orive.
12.00 horas.
Conferencia
‘Un hallazgo excepcional: la II guerra púnica en el Hospital Provincial de Córdoba’
El Museo Arqueológico acoge la conferencia Un hallazgo excepcional: La II Guerra Púnica en el Hospital Provincial de Córdoba. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Biblioteca del Museo Arqueológico.
Plaza de Gerónimo Páez, 7.
12.00 horas.
Danza
‘Hoy bailo por ti XII’
Hoy bailo por ti XII, espectáculo en la gala final de la Academia Mª José Soldado. Localidades: 10 euros.
CÓRDOBA. Teatro Góngora.
Jesús y María, 10.
19.00 horas.
Danza
‘Gala Edaec’
Gala final de la Escuela de Danza y Artes Escénicas. Localidades: de 6 a 15 euros.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Avda. Gran Capitán.
19.00 horas.
Gala Fest
‘En tiempos de Holberg’
Con los artistas Conrado Moya (marimba), la Camerata Gala-Fundación Antonio Gala y Alejandro Muñoz, director. Repertorio de Rioja, Pavón, Grieg y Séjourné.
CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.
Ambrosio de Morales, 20.
20.30 horas.
Exposición
‘Ellas visibles’
Exposición de Nieves Galiot que nos acerca al talento y la creación contemporánea en femenino. Se podrá visitar hasta el próximo 14 de junio. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Centro de Arte Rafael Botí.
Manríquez, 5.
De 10.00 a 14.00 horas.
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