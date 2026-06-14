Los cordobeses cambian sus preferencias a la hora de elegir sus vacaciones por el encarecimiento de los precios

Las vacaciones de verano siguen siendo una prioridad para los cordobeses, aunque los destinos elegidos están cambiando. El encarecimiento de la costa andaluza, especialmente en provincias como Cádiz y Málaga, está llevando a muchos viajeros a buscar alternativas que, aunque más lejanas, en algunos casos resultan incluso más económicas que unas vacaciones junto al mar a pocas horas de casa.

Las agencias de viajes coinciden en que la campaña estival se está desarrollando con normalidad, aunque las reservas han llegado algo más tarde de lo habitual. Según explica Antonio Caño, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Córdoba, la incertidumbre internacional ha influido en la toma de decisiones de muchos viajeros.

«Las reservas de verano han llegado más tarde de lo habitual, quizás provocadas por las tensiones derivadas de las guerras de Gaza e Irán y la incertidumbre sobre determinados destinos de Asia y Oriente Medio», señala.

Vuelos atractivos

Fernando Sánchez, responsable de Mezquita Viajes, asegura que este verano aumentan las reservas hacia destinos europeos, algunas islas y el norte de España. «Te sale más barato coger un avión, un hotel y un coche de alquiler en Canarias que pasar una semana en algunos destinos de la costa andaluza», explica.

Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote figuran entre las opciones más demandadas, junto a ciudades europeas como Praga, Dublín, Edimburgo o destinos nórdicos, especialmente entre quienes buscan escapar del calor extremo del verano andaluz. Hay que tener en cuenta también que Córdoba ahora tiene conexión aérea con Canarias, lo que facilita estos viajes.

Promociones de viajes culturales y circuitos en Original Travel.

También mantienen una importante demanda los circuitos organizados por el norte peninsular y los viajes culturales por Europa, con un modelo muy cerrado de paquete turístico que incluye transporte desde Córdoba, hotel, pensión completa o todo incluido, seguro y, en algunos casos, excursiones o almuerzos de regreso. Haciendo una búsqueda rápida, en las agencias de viaje cordobesas la mayoría de paquetes se mueve entre los tres y los siete días, con predominio claro de los viajes en pensión completa, con autocar incluido y hoteles de 3 y 4 estrellas.

Sin renunciar a la costa andaluza

La oferta se divide en tres grandes bloques: escapadas cortas andaluzas, como Sanlúcar, Valdelagrana y Matalascañas; estancias de playa de duración media o larga, como Punta Umbría, La Manga, Gandía, Benidorm, Puerto de Santa María y Torremolinos, y viajes con mayor componente cultural o paisajístico, especialmente a zonas como Asturias.

Este verano destacan también los viajes familiares vinculados a parques temáticos. Destinos como Terra Mítica, Puy du Fou o el Parque Warner están registrando una elevada demanda entre familias con niños.

Sin embargo, y pese al auge de otros destinos, la costa continúa siendo una apuesta segura para muchos cordobeses. Según la Asociación de Agencias de Viajes, la Costa del Sol y Cádiz siguen encabezando las preferencias dentro del turismo nacional durante los meses de julio y agosto, especialmente entre el 10 de julio y el 20 de agosto, cuando se concentra el mayor volumen de desplazamientos.

El precio medio de un hotel de cuatro estrellas en régimen de media pensión en la Costa del Sol ronda este verano los 130 euros por persona y noche, según Caño.

Los cruceros vuelven

Los cruceros se han convertido en uno de los productos que más están creciendo en las agencias de viajes. José Suárez, de Original Travel, atribuye este repunte a la fuerte bajada de precios aplicada por las navieras en las últimas semanas. «Si los fiordos noruegos costaban para una pareja unos 6.000 euros largos, ahora los estamos teniendo por 3.000 y algo; prácticamente la mitad», explica. Según señala, esta reducción está animando a muchos clientes que antes descartaban este tipo de viajes por su elevado coste.

Antonio Caño confirma además que los cruceros por el Mediterráneo continúan siendo «la gran estrella» del verano entre los cordobeses. Los paquetes más básicos parten de unos 700 euros por persona.