El refugio climático de Andalucía está a dos horas de Córdoba: 21 grados de media en pleno agosto

Termómetros disparados, noches tropicales y jornadas en las que superar los 40 grados deja de ser una excepción para convertirse en rutina. Así es el verano en Córdoba. Cada año, en lo que a temperaturas se refiere, la estación se adelanta unas semanas colándose en el final de la primavera y se prorroga más allá de los primeros compases del otoño.

Con la llegada de junio y los primeros avisos por altas temperaturas, muchos cordobeses empiezan a buscar destinos cercanos adonde escapar, aunque sea por unas horas, de la canícula.

Entre playas, sierras y pueblos de interior hay un lugar que destaca por encima del resto cuando se trata de combatir el calor. Se encuentra a poco más de dos horas y media de la capital cordobesa y presume de unas temperaturas que parecen sacadas de otra estación del año. Es el pueblo ‘más fresquito’ de Andalucía.

Vistas del pueblo 'más fresquito' de Andalucía. / CÁDIZ TURISMO

Grazalema: el refugio climático andaluz más valorado por los expertos

La respuesta está en Grazalema, uno de los pueblos más conocidos de la Sierra de Cádiz y enclavado en pleno Parque Natural de la sierra del mismo nombre. Este municipio ha sido señalado por la revista especializada National Geographic como uno de los mejores lugares de España para refugiarse de las altas temperaturas estivales.

La explicación está en su singular ubicación geográfica. Rodeado de montañas y situado en uno de los espacios naturales más valiosos de Andalucía, disfruta de un microclima que lo diferencia claramente del resto del territorio andaluz. Según los datos recogidos por las estaciones meteorológicas, la temperatura media durante el verano ronda los 21º, mientras que las máximas rara vez superan los 30 grados.

Un microclima único: por qué las temperaturas no superan los 25 grados

La Sierra de Grazalema es conocida por registrar algunos de los índices pluviométricos más elevados de España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha destacado históricamente este espacio natural como una de las zonas más lluviosas de la Península Ibérica, superando habitualmente los 2.000 litros por metro cuadrado anuales en algunos puntos, una cifra excepcional en Andalucía y una de las más elevadas de España. Este fenómeno se debe al efecto barrera que ejercen sus montañas frente a los vientos húmedos procedentes del Atlántico.

Esta combinación de altitud, vegetación y humedad contribuye a suavizar las temperaturas incluso durante los meses más duros del verano. La denominada temporada templada se extiende aproximadamente desde mediados de junio hasta mediados de septiembre, con máximas medias cercanas a los 25 grados. En agosto, considerado el mes más cálido, las temperaturas suelen oscilar entre los 14 y los 25 grados.

Vista aérea de Grazalema / AYUNTAMIENTO GRAZALEMA

Mucho más que temperaturas agradables: qué ver en Grazalema

Pero Grazalema no es solo un refugio climático. El municipio forma parte de la conocida Ruta de los Pueblos Blancos de Cádiz y conserva una de las estampas más reconocibles del interior andaluz. Sus calles empedradas, fachadas encaladas y el paisaje montañoso que lo rodea convierten cualquier paseo en una experiencia difícil de olvidar.

Entre los lugares imprescindibles destacan el Mirador de los Asomaderos, con vistas sobre la sierra y el valle del Guadalete, y el Mirador del Tajo, desde donde se contempla una panorámica privilegiada del casco urbano y las montañas circundantes.

En el apartado patrimonial sobresale la Iglesia de Nuestra Señora de la Aurora, una de las joyas barrocas del municipio, junto con otros templos históricos como la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación o la iglesia de San José.

Detalle de la Iglesia de la Aurora / AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMA

Senderismo entre pinsapos: el bosque único en Europa

Por otro lado, el Parque Natural Sierra de Grazalema alberga el mayor bosque natural de pinsapos de España, una especie de origen mediterráneo considerada única en Europa occidental. Entre las rutas más conocidas se encuentra el sendero del Pinsapar, regulado por la Junta de Andalucía para proteger este ecosistema singular.

Para los aficionados al turismo activo, el parque ofrece decenas de senderos señalizados, observación de aves y actividades relacionadas con la naturaleza, especialmente atractivas durante el verano gracias a unas temperaturas mucho más suaves que las del valle del Guadalquivir.

Bosque de pinsapos de Grazalema / AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMA

'La playita' de Zahara: el extra perfecto para tu escapada

La escapada puede completarse con una visita a la playa fluvial de Arroyomolinos, conocida como ‘La playita’ en Zahara de la Sierra, situada a pocos kilómetros de Grazalema. Este espacio recreativo combina zonas de baño en aguas cristalinas con actividades como senderismo, tirolina y restauración.

Playa de Arroyomolinos / LA PLAYITA

Sus instalaciones permanecen abiertas del 13 junio al 14 de septiembre, y cierran el 7 y 28 de julio, y el 11 de agosto y 1 de septiembre, por labores de limpieza.