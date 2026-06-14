Comunicado de la institución
Córdoba Ecuestre no rechaza el museo en Caballerizas y señala que solo busca la viabilidad del Centro Internacional del Caballo
Lo que sí dice la entidad que preside Rafael Blanco es que Caballerizas "no puede albergar cualquier actividad"
Córdoba Ecuestre ha emitido este domingo un comunicado en el que aclara que no está en contra de la sala expositiva que el Ayuntamiento de la ciudad quiere hacer en el edificio de Caballerizas Reales. La entidad, sin ánimo de lucro y a la que el Consistorio pretende mantener al mando de las Caballerizas, pero con un proyecto de concesión regularizado, presentó una serie de alegaciones a dicha concesión, donde se mostraba en desacuerdo con varias medidas asegurando que no se había negociado nada bajo esos términos.
Lo que dice Córdoba Ecuestre en última instancia es que "no ha formulado objeción alguna sobre este espacio [por el museo] reservado por el Ayuntamiento de Córdoba para sala expositiva" y que todo ha derivado de una confusión de los medios respecto a los nombres de los distintos espacios de Caballerizas.
Viabilidad del Centro Internacional del Caballo
Sobre el resto de alegaciones, Córdoba Ecuestre sí parece mantenerse, como el hecho de no reservar más espacio a la Unidad de Caballería de la Policía Local porque supondría no poder tener los suficientes caballos para el Centro Internacional del Caballo. Este último proyecto es la piedra angular de la actividad que Córdoba Ecuestre quiere hacer en Caballerizas.
La viabilidad de la iniciativa, es más, marca las alegaciones que se han presentado a la concesión. Lo que señala este organismo que preside Rafael Blanco es que las alegaciones presentadas tienen "el fin exclusivo" de garantizar la viabilidad de ese centro internacional.
"Se trata de un proyecto muy ambicioso en el que la asociación deberá invertir cerca de 10 millones de euros para ejecutar obras en un plazo de 5 años. El colectivo —declarado de utilidad pública y sin ánimo de lucro—, fiel a su compromiso con la ciudad de Córdoba, lo ve como un ejercicio de responsabilidad y un esfuerzo técnico y económico sin precedentes para poner en valor las Caballerizas Reales", añaden en este último comunicado.
Caballerizas "no puede albergar cualquier actividad"
Pese a no mostrar ese rechazo al museo, lo que sí señala Córdoba Ecuestre es que un edificio de las características de Caballerizas "no puede albergar cualquier actividad", añadiendo que "su gestión requiere de una especialización, un arraigo y un prestigio técnico internacional muy específicos".
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