El ‘cerebro’ de los incendios forestales en Córdoba ya opera con comunicaciones digitales

Un aviso entra por la emisora. En una de las pantallas del Centro Operativo Provincial (COP) del Infoca, en Los Villares, aparece al instante la ubicación exacta de ese aviso. Los operadores supervisan la posición de retenes, torres de vigilancia, vehículos y técnicos desplegados por toda la provincia. Es una de las ventajas de la Red Digital de Emergencias de Andalucía (REJA), la nueva infraestructura tecnológica con la que trabaja el dispositivo andaluz de lucha contra incendios y que está transformando sus comunicaciones.

La red, desarrollada por la Junta de Andalucía con una inversión de 27 millones de euros y financiación europea Feder, ya está plenamente implantada en el dispositivo Infoca tras un primer año de transición y uno más de prueba. Su principal novedad es que sustituye a las antiguas comunicaciones analógicas por un sistema digital que combina voz y datos, permitiendo conocer en tiempo real la ubicación de cada interviniente y mejorar la coordinación de las emergencias.

La tecnología refuerza la lucha contra los incendios en Córdoba / A.J.González

«Para la gestión de los incendios forestales es vital. Podemos ver en una pantalla dónde se encuentra cada persona que está trabajando sobre el terreno y eso aporta muchas más garantías de seguridad», explica Eduardo Nicolás, director del Centro Operativo Provincial del Infoca en Córdoba.

Aunque el centro neurálgico provincial se encuentra en Los Villares, la REJA no se limita a este edificio. El sistema conecta a todos los efectivos que participan en la prevención y extinción de incendios forestales: retenes, técnicos de operaciones, agentes de medio ambiente, torres de vigilancia, vehículos autobomba, helicópteros y centros de coordinación.

En Córdoba, el dispositivo del Plan Infoca está formado por más de 450 efectivos y se articula alrededor de tres centros de Defensa Forestal (Cedefo): Villaviciosa de Córdoba, que cubre la zona occidental de Sierra Morena; Montes Comunales de Adamuz, responsable del sector oriental, y Carcabuey, que da cobertura a las Sierras Subbéticas y el sur de la provincia. Todos ellos se coordinan desde el Centro Operativo Provincial (COP) de Los Villares. La red digital permite que todos ellos permanezcan conectados en una única plataforma de comunicaciones.

Como unos walkie-talkies

Los terminales que utilizan diariamente los equipos de extinción, a simple vista, recuerdan a los tradicionales walkie-talkies, pero incorporan numerosas funciones adicionales. Cada emisora transmite la ubicación GPS de quien la porta, permite cambiar entre distintos canales de comunicación según el tipo de emergencia y mantiene las conversaciones completamente cifradas. Además, incorpora un botón de emergencia que envía automáticamente la localización exacta del usuario en caso de incidente. «Antes era una comunicación por radio analógica y a través de repetidores y ahora hablamos de una red digital con mucha más calidad, fiabilidad y seguridad», destaca Nicolás.

La cobertura todavía no es del 100%, pero en aquellos puntos donde la orografía dificulta las comunicaciones, el sistema dispone de soluciones alternativas, como repetidores móviles desplegables o equipos instalados en determinados vehículos que permiten ampliar temporalmente la señal.

Los nuevos terminales del sistema, parecidos a un walkie-talkie.

En la sala de coordinación de Los Villares las pantallas muestran información constante. Los operadores reciben avisos procedentes del 112, supervisan las comunicaciones de toda la provincia y pueden localizar de forma inmediata cualquier recurso desplegado.

Cada efectivo aparece identificado mediante un código operativo que permite saber si se trata de una torre de vigilancia, un retén, una autobomba o un técnico de extinción. Cuando se produce una incidencia, basta con pulsar sobre el identificador para conocer su posición exacta y contactar directamente con él.

La organización también ha evolucionado. Los incendios disponen ya de canales específicos de comunicación y, cuando la emergencia adquiere grandes dimensiones, se habilitan canales independientes para distintos sectores del operativo, maquinaria pesada o coordinación aérea.

La transformación tecnológica no termina en las comunicaciones. Todo el personal operativo trabaja, además, con la plataforma Fire Response, una herramienta digital que concentra la información necesaria para gestionar una emergencia.

Desde una pantalla

Desde una única pantalla los técnicos pueden consultar cartografía detallada, imágenes aéreas, ubicación de los efectivos, estado de los recursos disponibles, condiciones meteorológicas y evolución del incendio.

La oficina donde se coordina todo el sistema y las comunicaciones.

La plataforma incorpora incluso sistemas de simulación capaces de prever el comportamiento del fuego en función de la vegetación, la pendiente del terreno y el viento. Estas predicciones permiten anticipar riesgos sobre viviendas, carreteras o infraestructuras críticas y planificar evacuaciones o cortes preventivos.

«Tenemos toda la información en una sola pantalla para saber cómo puede evolucionar el incendio y tomar decisiones con mayor rapidez», explica el director provincial del dispositivo.

En el Infoca recuerdan que la rapidez en la respuesta sigue siendo uno de los factores decisivos para evitar grandes incendios. Por eso la apuesta tecnológica se ha convertido en una prioridad. La localización instantánea de los efectivos, las comunicaciones cifradas, la coordinación en tiempo real y las herramientas de simulación permiten reducir los tiempos de reacción y aumentar la seguridad de quienes trabajan sobre el terreno.