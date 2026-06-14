La calle San Pablo sufre este lunes un corte total de tráfico por unos trabajos urgentes

La calle San Pablo de Córdoba ha sufrido este domingo un corte total de tráfico que se prolongará hasta mañana lunes debido a unos trabajos urgentes de reparación de una avería en la línea de suministro eléctrico.

Según la nota informativa difundida por la delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba este domingo, la empresa Elecnor ha requerido el corte total al tráfico de la calle San Pablo en su cruce con Capitulares para poder ejecutar estos trabajos de urgencia.

El plan especial de tráfico contempla la interrupción completa de la circulación rodada en la calle San Pablo a la altura de la calle Hermanos López Diéguez. Desde ese punto, San Pablo quedará configurada como calle sin salida, con acceso y salida únicamente para residentes y cocheras.

Trabajos en la calle Alfaros. / A. J. GONZÁLEZ

Cambios en autobuses y accesos

La afección también obligará a modificar los itinerarios de acceso al centro. En concreto, el acceso rodado a la plaza de las Tendillas por la calle Alfonso XIII deberá realizarse a través de la calle Alfaros.

El corte afectará igualmente al transporte público. La línea 1 de Aucorsa modificará su recorrido desde Sagunto y circulará por la Ronda del Marrubial, Ollerías, plaza de Colón y calle Alfaros. Como consecuencia, las paradas comprendidas entre Padres de Gracia y San Pablo quedarán fuera de servicio mientras dure la afección.

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Desde la Delegación de Movilidad se solicita a los conductores que planifiquen sus desplazamientos con antelación y atiendan en todo momento las indicaciones de la Policía Local, la señalización provisional y los operarios situados en la zona afectada.