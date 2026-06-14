Desde el domingo
La calle San Pablo sufre este lunes un corte total de tráfico por unos trabajos urgentes
La vía estará cortada a la altura de la calle Hermanos López Diéguez mientras se repara la línea de suministro eléctrico durante la jornada
La calle San Pablo de Córdoba ha sufrido este domingo un corte total de tráfico que se prolongará hasta mañana lunes debido a unos trabajos urgentes de reparación de una avería en la línea de suministro eléctrico.
Según la nota informativa difundida por la delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba este domingo, la empresa Elecnor ha requerido el corte total al tráfico de la calle San Pablo en su cruce con Capitulares para poder ejecutar estos trabajos de urgencia.
El plan especial de tráfico contempla la interrupción completa de la circulación rodada en la calle San Pablo a la altura de la calle Hermanos López Diéguez. Desde ese punto, San Pablo quedará configurada como calle sin salida, con acceso y salida únicamente para residentes y cocheras.
Cambios en autobuses y accesos
La afección también obligará a modificar los itinerarios de acceso al centro. En concreto, el acceso rodado a la plaza de las Tendillas por la calle Alfonso XIII deberá realizarse a través de la calle Alfaros.
El corte afectará igualmente al transporte público. La línea 1 de Aucorsa modificará su recorrido desde Sagunto y circulará por la Ronda del Marrubial, Ollerías, plaza de Colón y calle Alfaros. Como consecuencia, las paradas comprendidas entre Padres de Gracia y San Pablo quedarán fuera de servicio mientras dure la afección.
Desde la Delegación de Movilidad se solicita a los conductores que planifiquen sus desplazamientos con antelación y atiendan en todo momento las indicaciones de la Policía Local, la señalización provisional y los operarios situados en la zona afectada.
- La futura ronda Norte de Córdoba toma forma entre Turruñuelos, Hipercor y María de Maeztu: así avanzan las obras
- El IAS-CSIC detecta en Córdoba las primeras obreras de avispón oriental de 2026: 'Permite mejorar la estrategia de vigilancia
- Endesa actúa por un enganche ilegal al contador eléctrico de la iglesia de Las Margaritas
- La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
- Los tres mejores alumnos de Córdoba en la Selectividad 2026 cuentan la receta del éxito: 'Si llegas a Bachillerato sin base, no lo sacas bien
- Los Cordobeses del Año convierten a Córdoba en un espejo de sus mejores valores: solidaridad, esfuerzo y compromiso
- La Selectividad deja menos aprobados y una nota media más baja en Córdoba este 2026
- Aparatoso accidente sin heridos en la avenida de Libia de Córdoba: dos coches chocan y uno de ellos acaba boca arriba en la calzada