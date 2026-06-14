Bellido y los melones del verano

Lo de ser alcalde tiene su complicación, por más que a ojos de una simple mortal el coche oficial se antoje apetecible cuando una sube la cuesta de Alfonso XIII en bici. José María Bellido, que gobierna en Córdoba desde hace siete años, va pedaleando ya a la altura del Círculo de la Amistad. Ya ha subido la cuesta de los tres primeros años de mandato -el miércoles hará balance de gestión- y enfila la recta final hacia las elecciones municipales de 2027: le toca coger carrerilla y esprintar.

Además de dispararse los termómetros, la proximidad del verano ha abierto estos días varios melones de ciudad, que no sabemos si terminarán saliendo dulces, insípidos o directamente para tirar. En el Pleno, por ejemplo, se volvió a abordar el asunto de la limpieza en la ciudad, oportunamente el mismo día en que el PP aprobó en solitario una nueva subida de la tasa de basura (y van tres) un 2,2% y de la del agua (otras tres), un 2,1%. Además, se dio luz verde a un plan económico-financiero para volver a la senda fiscal, que recorta inversiones y reprograma financiación, pero que no tocará sueldos, ni ningún proyecto municipal.

Imagen del Pleno de Córdoba, celebrado este miércoles. / AJ González / COR

El castillo de naipes: Caballerizas

Otro melón abierto de par en par ha sido el de Caballerizas Reales, un proyecto que parecía encarrilado y que se tambalea ahora como un castillo de naipes al que le hubieran quitado una carta de la base. La cesión del inmueble parecía encajar a la perfección con el proyecto de Córdoba Ecuestre de abrir allí el Centro Internacional del Caballo. Parecía encajar, digo, hasta que el jueves Rafael Blanco dinamitó el melón diciendo que la iniciativa es «inviable» con el pliego propuesto por el Ayuntamiento para legalizar la cesión. No le encajan dos cuestiones: ni «tener que construir» la Unidad de Caballería de la Policía Local en la Huerta de Caballerizas, ni compatibilizar su actividad con la sala expositiva que tendrá el edificio y que el alcalde ha cedido al Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona también esta semana.

Las declaraciones sentaron fatal al regidor, primero, por el tono, y segundo, por las formas empleadas por Blanco. Bellido las ha entendido como una deslealtad, por haberlas hecho públicamente y porque la cesión se adaptaba como un guante a Córdoba Ecuestre. «Si no te gusta el melón, lo sacaré a concurso público», ha dicho a Blanco en plan amenaza, recordándole que no es posible negociar con un procedimiento en marcha.

José María Bellido, y el presidente de la Fundación Les Arts i els Artistes de Barcelona, Xavier Bassons, firman la declaración de intenciones para el establecimiento de una subsede del Museo Europeo de Arte Contemporáneo (MEAM) en Caballerizas Reales. / AJ González / COR

Yo, a Boston y tú, al convento Regina

No ha sido ese el único escollo con el que el proyecto de Caballerizas ha tropezado esta semana, ya que la cesión de la sala museística a la fundación catalana también ha avivado los recelos de un importante grupo de artistas cordobeses. En desagravio, Bellido les ha ofrecido nada menos que un convento, el de Regina que está, eso sí, en fase de restauración, asegurándoles que no hay «favoritismo» y que en su modelo de Córdoba, como en el arca de Noé, caben todos, toditos todos los artistas.

Jugando al Monopoly

Otro tremendo melón abierto esta semana es el de los cines de verano, que a estas alturas de junio seguimos sin saber si abrirán o no. Quitando el matiz cultural del cinemascope, el tema se parece cada vez más al juego del Monopoly, aunque en vez de estaciones -Goya, Delicias, Norte y Mediodía-, tenemos salas de exhibición: Fuenseca, Delicias y Olimpia. Así, en lugar de los 200 dólares de Monopoly que cuesta cada una de las estaciones del juego, aquí es el Ayuntamiento el que ha ofrecido 300.000 euros al propietario de los cines, Antonio Amil, por ellos. Lo hace ahora, después de que la oposición le afeara en el Pleno que no ejerciera en su momento el derecho de tanteo y retracto (permite a la administración comprar de forma preferente frente a terceros) para quedárselos.

Antonio Amil, en la rueda de prensa ofrecida este viernes en el cine Fuenseca. / CÓRDOBA

La oferta le ha parecido ridícula al empresario, que dice tener dos interesados que le ofrecen 800.000 y 850.000 euros, y «una tomadura de pelo», a la oposición, que lleva meses reclamando que el Consistorio compre estos espacios únicos del casco.

Jesús Aguirre reelegido presidente del Parlamento

A todo esto, se constituyó la Cámara andaluza, tomaron posesión de sus escaños los 109 diputados (doce de ellos cordobeses) y eligieron de nuevo presidente del Parlamento al cordobés Jesús Aguirre, a quien algunos habían amortizado antes de tiempo y que no había aparecido en ninguna quiniela periodística. Vox no opuso resistencia ni convirtió la constitución de la Mesa en una batalla política. Ha preferido guardar la pólvora para la investidura o para negociar una eventual entrada en el Gobierno de Juanma Moreno. Y ahí sí que se abrirá el melón.