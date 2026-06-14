La edad de los coches en Córdoba sigue subiendo mientras Europa aprieta con las restricciones a la contaminación

Córdoba entra en la cuenta atrás europea por el aire limpio con un lastre sobre ruedas. Sus vehículos son, de media, casi año y medio más antiguos que en el conjunto de España. Mientras Bruselas endurece los límites de contaminación, que deberán cumplirse a partir de 2030, el parque automovilístico cordobés no solo sigue dominado por el diésel y la gasolina, sino que envejece año a año.

Coches cada vez más viejos

Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), la edad media de los vehículos en Córdoba es de 16,44 años, muy por encima de la media nacional (14,88). Con datos de 2024, en la provincia hay 629.679 vehículos, de los cuales el 56,89% son diésel, el 40,94% gasolina y apenas el 0,34% eléctricos. Por tipología, los turismos dominan la lista (63,59%), seguidos de motocicletas (10,75%), furgonetas (8,44%) y ciclomotores (7,12%).

El envejecimiento, además, no se frena. En 2023 la edad media era ligeramente menor (16,36 años) y en 2020 se situaba en 15,05, lo que evidencia una tendencia sostenida. Y es que el parque cordobés se hace mayor justo cuando la normativa europea endurece los límites de contaminantes como el dióxido de nitrógeno (NO2) y las partículas. En la capital, la antigüedad media en 2024 era de 15,17 años y los eléctricos representaban el 0,53%, con 1.153 vehículos.

Recarga de un coche eléctrico. / CÓRDOBA

Situación en Córdoba

Pero el problema no es solo estadístico. La nueva directiva europea de calidad del aire, aprobada hace dos años, reduce de forma sustancial los valores límite de contaminantes urbanos y obligará a las administraciones a apretar en varias palancas a la vez. De esta manera se busca actuar en la movilidad, logística, flotas, transporte público y, también, retirada de los vehículos más viejos. Ahí es donde el punto de partida de Córdoba, un parque más antiguo que la media, condiciona el margen de maniobra.

En el caso del dióxido de nitrógeno (NO2)₂, el listón que viene es especialmente exigente. Para dentro de cuatro años, el valor límite anual bajará a 20 µg/m³, la mitad del umbral actual (40 µg/m³).

Para atajar esta situación, el pasado lunes la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba aprobó el Plan para la Mejora de la Calidad del Aire. En él, este gas especialmente contaminante se sitúa en uno de los focos que hay que tratar con el objetivo de «reducir el nivel medio anual». Para ello, el tráfico rodado es uno de los puntos principales por abordar, ya que «constituye la principal fuente responsable de los niveles registrados en la ciudad».

Panel informativo sobre la calidad del aire en la plaza de las Tres Culturas / A. J. GONZÁLEZ

Los datos históricos que recoge el documento ayudan a poner cifras a esa dependencia del coche. En la estación de la avenida Al-Nasir, situada en una de las principales arterias de movilidad de la ciudad, la media anual de NO2₂ fue de 40 µg/m³ en 2015 (el año más alto de la serie), para bajar después a 34 (2016), 35 (2017) y 21 en 2023, su valor más bajo. En el barrio de Lepanto el recorrido fue similar, aunque con valores algo más bajos: 33 (2015), 29 (2016) y 21 hace tres años, de nuevo el mínimo de la serie. Y en La Asomadilla, el parque más grande del casco urbano de Córdoba, las medias anuales oscilaron entre 11 y 21 µg/m³ en ese mismo periodo.

El plan también recuerda el peso del tráfico en los puntos más delicados de la ciudad. En su modelización, la contribución del tráfico a la media anual se mueve en un rango de 1 a 20 µg/m³, con picos en intersecciones y rotondas y máximos en corredores como la A-4 a su paso por la capital, mientras que la contribución industrial en zonas residenciales se mantiene por debajo de 1 µg/m³. Esto implica que, incluso cuando la ciudad mejora a nivel de contaminación, los tramos de mayor densidad de circulación siguen marcando la diferencia en este sentido.

Soluciones

Para luchar contra ello, y conscientes del impacto del tráfico rodado en la polución, la propia hoja de ruta municipal apunta directamente a este sector. En el paquete de medidas orientadas al tráfico, el documento prevé actuaciones a partir del próximo año con el objetivo de reducir en un 50% las emisiones de NO2₂ en la capital. De esta forma, el plan calcula descensos de hasta 8 µg/m³ en la avenida Al-Nasir y 3 µg/m³ en Lepanto, precisamente dos de los puntos que históricamente han concentrado los valores más altos.

Atascos en el Puente de Andalucía de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Para lograrlo, el plan se apoya en palancas conocidas y ya mencionadas. Por un lado, acelerar la renovación del parque automovilístico hacia vehículos menos contaminantes y favorecer alternativas de movilidad. Entre las medidas figuran líneas para favorecer el uso de vehículos de cero y bajas emisiones, impulsar el cambio en flotas y reforzar actuaciones que, en la práctica, buscan reducir el peso del tráfico rodado como principal factor del NO2₂ urbano, como restricciones del tráfico una vez se superen determinados valores. En paralelo, el Ayuntamiento plantea un seguimiento específico para comprobar si esas medidas se traducen en mejoras reales en las estaciones que actúan como termómetro constante.