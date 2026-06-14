Educación
Más de 600 escolares de Córdoba llevan al Gran Teatro un musical contra el bullying
El proyecto educativo ‘Ubuntu Zircus: todos contra el bullying’, impulsado por el Ayuntamiento de Córdoba, ha reunido a alumnado de 16 centros y a cerca de 1.500 familiares en tres funciones
El Gran Teatro de Córdoba se ha convertido este fin de semana en un escenario contra el acoso escolar. Más de 600 escolares de 16 centros educativos han participado en el proyecto musical educativo ‘Ubuntu Zircus: todos contra el bullying’, una iniciativa impulsada por la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba que une cultura, aprendizaje y valores sociales.
La actividad ha culminado con tres funciones en el Gran Teatro: una el viernes y dos el sábado. En total, han participado 630 escolares y han asistido casi 1.500 familiares, ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.
Un proyecto educativo contra el acoso escolar
La representación ha sido el resultado de varios meses de trabajo en los centros participantes. Durante este tiempo, alumnado y docentes han preparado las actuaciones con ensayos, actividades pedagógicas y dinámicas centradas en la convivencia, la autoestima, la cooperación y la prevención del bullying.
El proyecto no solo ha trabajado la interpretación musical, sino también contenidos educativos vinculados al respeto y al acompañamiento entre iguales. Todo ese proceso se ha trasladado finalmente al escenario del Gran Teatro de Córdoba, donde los niños y niñas han mostrado el resultado de su esfuerzo colectivo.
La delegada de Educación e Infancia, Narci Ruiz, ha destacado que “Ubuntu representa el modelo educativo que promovemos desde el Ayuntamiento, basado en valores como la cooperación, la empatía y el respeto”.
‘Ubuntu Zircus’, una historia sobre apoyo y comunidad
La obra cuenta la historia de Rari, un joven payaso que se enfrenta a situaciones de rechazo y humillación. A través de su experiencia, descubre que el apoyo de la comunidad es fundamental para recuperar la confianza en sí mismo.
Ruiz ha subrayado que “la lucha contra el bullying debe ser una tarea compartida por toda la sociedad y, especialmente, por la comunidad educativa”. La delegada ha añadido que es esencial que los niños y niñas crezcan en entornos seguros, donde se sientan “respetados, escuchados y acompañados”.
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