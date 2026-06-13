La ZBE de Córdoba ya sanciona: la Zona de Bajas Emisiones se estrena con 3.100 multas desde octubre

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Córdoba entró en vigor jurídicamente el 18 de febrero de 2023, tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la nueva Ordenanza de Circulación, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Sin embargo, tras una campaña de información y sensibilización, la fase sancionadora con cámaras se activó de forma efectiva el pasado mes de octubre de 2025.

El delegado de Movilidad, Bernardo Jordano, explica, además, que en este tiempo se han tenido que hacer una serie de ajustes técnicos. La ZBE de Córdoba no se diseñó como un nuevo perímetro separado de las restricciones históricas del casco, sino que se montó de manera solapada a las áreas de circulación restringida ya existentes (Acire). El Ayuntamiento de Córdoba quiso aprovechar esta circunstancia para emplear las cámaras de acceso al casco histórico que vigilan desde hace años las Acire, pero ha sido preciso instalar dos tipos de cámara para la ZBE: una que graba el contexto y otra que se centra en la lectura de la matrícula de los vehículos.

En Córdoba las ZBE coinciden con las ACIRE. / Manuel Murillo

Tras el periodo de transición: las multas

De este modo, después de un periodo de transición en el que se ha puesto a punto el sistema, el Ayuntamiento de Córdoba empezó a sancionar en octubre del 2025 en la ZBE. En este tiempo, entre octubre del 2025 y abril del 2026 (último dato disponible), estas cámaras han cazado a 3.100 infractores que pretendían entrar bien a la zona Acire sin el permiso expreso, bien a la ZBE.

Ante la duda, la peor

El responsable de Movilidad advierte que cuando un conductor infringe la ley y entra en una zona de circulación restringida en Córdoba, lo primero que analiza la Policía Local es si la matrícula es una de las autorizadas en la ZBE y en segundo lugar, si es un vecino de las Acire. En caso de no tener ninguna de las dos autorizaciones, el Ayuntamiento de Córdoba lo sanciona con la multa más gravosa, que es la de la Zona de Bajas Emisiones, que asciende a 200 euros.

Detalle de una de las cámaras colocadas en la ciudad. / A.J. González

Ranking de las cámaras que más cazan

De las once cámaras operativas que hay en la zona de circulación restringida en el casco histórico es la cámara de Ronda de Isasa la que, con mucha diferencia, es el mayor punto sancionador de las ZBE-Acire en Córdoba. Entre octubre de 2025 y abril de 2026 acumuló 2.682 de las 3.100 multas, dejando al resto de accesos en cifras muy inferiores. Solo esta cámara concentró el 86,5% de todas las multas. Además, la diferencia con la segunda cámara es muy acentuada: Ronda de Isasa multiplica casi por 25 las multas de Puerta del Rincón, que ocupa el segundo puesto con 108 sanciones.

Ronda de Isasa, una de las zonas donde más conductores comenten infracciones. / Víctor Castro

Si se excluye Ronda de Isasa, el segundo bloque sancionador lo forman Puerta del Rincón, Valladares, Cárcamo y San Pablo, aunque ninguno supera las 108 multas en siete meses.

Meses con más multas

Aunque las multas acumuladas entre los meses de enero y abril de 2026 suman algo más que el último trimestre de 2025, durante los primeros meses del año algunas obras han obligado a suspender los controles de algunas cámaras. En estos meses, la media mensual baja de unas 501 multas al mes en octubre-diciembre a unas 399 multas mensuales entre enero y abril.

De todos los meses, octubre de 2025 fue el mes con más sanciones, un total de 607. Le sigue abril de 2026, con 553, que marca un repunte fuerte respecto a marzo, cuando se registraron 308.