Movilidad
La ZBE de Córdoba ya sanciona: la Zona de Bajas Emisiones se estrena con 3.100 multas desde octubre
La cámara de acceso al casco histórico por Ronda de Isasa, que coincide con la entrada a la Acire del Bailío, es el punto negro de las infracciones
La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Córdoba entró en vigor jurídicamente el 18 de febrero de 2023, tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la nueva Ordenanza de Circulación, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Sin embargo, tras una campaña de información y sensibilización, la fase sancionadora con cámaras se activó de forma efectiva el pasado mes de octubre de 2025.
El delegado de Movilidad, Bernardo Jordano, explica, además, que en este tiempo se han tenido que hacer una serie de ajustes técnicos. La ZBE de Córdoba no se diseñó como un nuevo perímetro separado de las restricciones históricas del casco, sino que se montó de manera solapada a las áreas de circulación restringida ya existentes (Acire). El Ayuntamiento de Córdoba quiso aprovechar esta circunstancia para emplear las cámaras de acceso al casco histórico que vigilan desde hace años las Acire, pero ha sido preciso instalar dos tipos de cámara para la ZBE: una que graba el contexto y otra que se centra en la lectura de la matrícula de los vehículos.
Tras el periodo de transición: las multas
De este modo, después de un periodo de transición en el que se ha puesto a punto el sistema, el Ayuntamiento de Córdoba empezó a sancionar en octubre del 2025 en la ZBE. En este tiempo, entre octubre del 2025 y abril del 2026 (último dato disponible), estas cámaras han cazado a 3.100 infractores que pretendían entrar bien a la zona Acire sin el permiso expreso, bien a la ZBE.
Ante la duda, la peor
El responsable de Movilidad advierte que cuando un conductor infringe la ley y entra en una zona de circulación restringida en Córdoba, lo primero que analiza la Policía Local es si la matrícula es una de las autorizadas en la ZBE y en segundo lugar, si es un vecino de las Acire. En caso de no tener ninguna de las dos autorizaciones, el Ayuntamiento de Córdoba lo sanciona con la multa más gravosa, que es la de la Zona de Bajas Emisiones, que asciende a 200 euros.
Ranking de las cámaras que más cazan
De las once cámaras operativas que hay en la zona de circulación restringida en el casco histórico es la cámara de Ronda de Isasa la que, con mucha diferencia, es el mayor punto sancionador de las ZBE-Acire en Córdoba. Entre octubre de 2025 y abril de 2026 acumuló 2.682 de las 3.100 multas, dejando al resto de accesos en cifras muy inferiores. Solo esta cámara concentró el 86,5% de todas las multas. Además, la diferencia con la segunda cámara es muy acentuada: Ronda de Isasa multiplica casi por 25 las multas de Puerta del Rincón, que ocupa el segundo puesto con 108 sanciones.
Si se excluye Ronda de Isasa, el segundo bloque sancionador lo forman Puerta del Rincón, Valladares, Cárcamo y San Pablo, aunque ninguno supera las 108 multas en siete meses.
Meses con más multas
Aunque las multas acumuladas entre los meses de enero y abril de 2026 suman algo más que el último trimestre de 2025, durante los primeros meses del año algunas obras han obligado a suspender los controles de algunas cámaras. En estos meses, la media mensual baja de unas 501 multas al mes en octubre-diciembre a unas 399 multas mensuales entre enero y abril.
De todos los meses, octubre de 2025 fue el mes con más sanciones, un total de 607. Le sigue abril de 2026, con 553, que marca un repunte fuerte respecto a marzo, cuando se registraron 308.
Suscríbete para seguir leyendo
- La futura ronda Norte de Córdoba toma forma entre Turruñuelos, Hipercor y María de Maeztu: así avanzan las obras
- La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
- El IAS-CSIC detecta en Córdoba las primeras obreras de avispón oriental de 2026: 'Permite mejorar la estrategia de vigilancia
- Endesa actúa por un enganche ilegal al contador eléctrico de la iglesia de Las Margaritas
- La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
- Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda
- Los tres mejores alumnos de Córdoba en la Selectividad 2026 cuentan la receta del éxito: 'Si llegas a Bachillerato sin base, no lo sacas bien
- Los Cordobeses del Año convierten a Córdoba en un espejo de sus mejores valores: solidaridad, esfuerzo y compromiso