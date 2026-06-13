Medio ambiente
Voluntarios recogen 7.500 kilos de basura en el arroyo Pedroche de Córdoba
Los vecinos insisten en reclamar a Sadeco que ejecute con maquinaria pesada la limpieza definitiva del cauce a su paso por Fátima
Un grupo de voluntarios ha participado este sábado en una nueva jornada de limpieza del arroyo Pedroche a su paso por la barriada de Fátima, en Córdoba. Estos vecinos y vecinas han recogido alrededor de 7.500 kilogramos de basura, superando los 6.000 kilos de residuos retirados el pasado mes de abril. En la primera batida, que tuvo lugar en marzo pasado, recogieron 3.000 kilos de desechos de este enclave natural.
Este sábado, los voluntarios, organizados a través de una red social, han iniciado la actividad a las 9.00 horas y han finalizado a las 11.30. De nuevo, tras concluir su intervención insisten en reclamar a Saneamientos de Córdoba (Sadeco) que ejecute con maquinaria pesada una limpieza definitiva del arroyo a su paso por la barriada de Fátima.
La finalidad sería retirar el lodo y los residuos acumulados en el cauce después de las inundaciones registradas en el mes de febrero pasado. En cualquier caso, estos voluntarios avanzan que continuarán desarrollando su labor altruista, con objeto de mejorar la limpieza del arroyo Pedroche y su entorno.
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