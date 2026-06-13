Un reportaje sobre el trabajo de las asociaciones con las personas sin techo de Córdoba en las noches de calor intenso. Sus historias, miedos y formas de salir adelante en la calle. El recuerdo a las víctimas del franquismo llevado a cabo por el movimiento memoralista en el cementerio de La Salud. Mientras, el Córdoba CF trata de cerrar el acuerdo por el central del Mirandés Juan Gutiérrez y así ampliar la nómina de centrales.

Además, destacamos estas otras noticias:

Sucesos

Córdoba ciudad

Deportes

Noticias relacionadas

Andalucía