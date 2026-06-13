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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Acompañamos a los sin techo en una calurosa noche en Córdoba, el recuerdo a las víctimas del franquismo en el cementerio de La Salud y el central Juan Gutiérrez como objetivo del Córdoba CF para el próximo mercado, principales asuntos en esta tarde de sábado

Una noche con Cruz Roja y las personas sin hogar de Córdoba

Una noche con Cruz Roja y las personas sin hogar de Córdoba / Manuel Murillo

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Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

Un reportaje sobre el trabajo de las asociaciones con las personas sin techo de Córdoba en las noches de calor intenso. Sus historias, miedos y formas de salir adelante en la calle. El recuerdo a las víctimas del franquismo llevado a cabo por el movimiento memoralista en el cementerio de La Salud. Mientras, el Córdoba CF trata de cerrar el acuerdo por el central del Mirandés Juan Gutiérrez y así ampliar la nómina de centrales.

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