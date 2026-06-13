La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Acompañamos a los sin techo en una calurosa noche en Córdoba, el recuerdo a las víctimas del franquismo en el cementerio de La Salud y el central Juan Gutiérrez como objetivo del Córdoba CF para el próximo mercado, principales asuntos en esta tarde de sábado
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Un reportaje sobre el trabajo de las asociaciones con las personas sin techo de Córdoba en las noches de calor intenso. Sus historias, miedos y formas de salir adelante en la calle. El recuerdo a las víctimas del franquismo llevado a cabo por el movimiento memoralista en el cementerio de La Salud. Mientras, el Córdoba CF trata de cerrar el acuerdo por el central del Mirandés Juan Gutiérrez y así ampliar la nómina de centrales.
- El sino de los sin techo en Córdoba: noches de calor a la espera de la ‘furgo’ amiga
- El movimiento memorialista de Córdoba recuerda a las víctimas del franquismo con la duda de la continuidad de las exhumaciones
- Juan Gutiérrez es el defensa central elegido por el Córdoba CF
Además, destacamos estas otras noticias:
Sucesos
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- Los bomberos de Córdoba salvan a tres personas atrapadas en un incendio en una vivienda en Arroyo del Moro
- Cuatro menores y tres adultos heridos en un accidente múltiple en la A-45 en Córdoba
Córdoba ciudad
- Medicina y Enfermería, los grados más demandados en Córdoba en el primer día de inscripción universitaria en Andalucía
- Imparables Córdoba: la Fundación Josep Carreras contra la leucemia busca un 100% de supervivencia
- Voluntarios recogen 7.500 kilos de basura en el arroyo Pedroche de Córdoba
- Córdoba Ecuestre rechaza el museo de Caballerizas, pide poner un restaurante en su lugar y menos espacio para los caballos de la Policía
- El mapa de las multas por cámaras: Ronda de Isasa y Tejares concentran más de la mitad de las sanciones
Deportes
- Trofeo Puertas de Córdoba: un torneo con rivales de Primera que se ha consolidado como un referente del verano blanquiverde
- Rafa Berges analizará la Copa del Mundo 2026 de fútbol
Andalucía
- Andalucía suma 186 policías nacionales para reforzar la seguridad ante el auge de agresiones a sanitarios en la última década
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- La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
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