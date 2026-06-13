La movilidad urbana en Córdoba abre nuestro boletín de este sábado con el balance de las cámaras de tráfico, que han impuesto más de 4.000 multas en apenas cuatro meses, con la Ronda de Isasa y Tejares a la cabeza de las vías con más sanciones. También analizamos cómo la escalada de tensión en Oriente Próximo y sus efectos sobre los mercados amenazan con encarecer materiales y costes de producción, una situación que ha llevado a las empresas constructoras cordobesas a reclamar una revisión al alza de los precios de los contratos. Además, nos acercamos al crecimiento de la escalada en la provincia, una disciplina en auge que ya ha llevado a dos jóvenes cordobeses a clasificarse para el Campeonato de España escolar.

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