La actualidad del sábado 13 de junio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El impacto de las nuevas medidas de control del tráfico, la preocupación del sector de la construcción por las consecuencias económicas del conflicto entre Irán e Israel y el auge de la escalada entre los jóvenes deportistas cordobeses centran algunos de los contenidos más destacados de este sábado
La movilidad urbana en Córdoba abre nuestro boletín de este sábado con el balance de las cámaras de tráfico, que han impuesto más de 4.000 multas en apenas cuatro meses, con la Ronda de Isasa y Tejares a la cabeza de las vías con más sanciones. También analizamos cómo la escalada de tensión en Oriente Próximo y sus efectos sobre los mercados amenazan con encarecer materiales y costes de producción, una situación que ha llevado a las empresas constructoras cordobesas a reclamar una revisión al alza de los precios de los contratos. Además, nos acercamos al crecimiento de la escalada en la provincia, una disciplina en auge que ya ha llevado a dos jóvenes cordobeses a clasificarse para el Campeonato de España escolar.
- Las cámaras de tráfico ponen más de 4.000 multas en Córdoba en cuatro meses: Ronda de Isasa y Tejares lideran el ranking
- La guerra de Irán pone contra las cuerdas a la construcción en Córdoba: las empresas piden revisar los precios al alza
- La escalada despega en Córdoba y ya lleva dos promesas al Campeonato de España escolar
Además, destacamos estas otras noticias:
Tema del día
Cines de verano
- El dueño del Delicias, Fuenseca y Olimpia asegura que solo los venderá a quien garantice la actividad de cines de verano
Tribunales
- Condenados por asesinato con alevosía los dos acusados de acabar con la vida de un vecino de Sagunto
- El accidente ferroviario de Adamuz ya se investiga como homicidio y lesiones imprudentes
Córdoba ciudad
- Piden licencia para construir una residencia de estudiantes en el barrio cordobés de Alcolea
- Córdoba celebra este sábado su marcha del Orgullo: horario, recorrido y detalles de la cita
- La Mezquita-Catedral acoge una exposición que se adentra en los misterios de la Sábana Santa
Provincia
- Cabra digitaliza 12.000 documentos históricos para preservar y difundir su memoria democrática
- Muere un joven de 23 años de Villanueva de Córdoba tras un grave accidente entre un camión y un coche en A-424
Cultura
- Vanesa Martin cautiva a Lucena con un concierto de mágica complicidad
- El C3A abre la exposición 'Ciudad de quién' e invita a los cordobeses a su décimo aniversario
- OBITUARIO | Fallece Paco Ruiz, mecenas del flamenco en Córdoba y fundador de la Peña Flamenca El Rincón del Cante
Deportes
- La futura ronda Norte de Córdoba toma forma entre Turruñuelos, Hipercor y María de Maeztu: así avanzan las obras
- La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
- El IAS-CSIC detecta en Córdoba las primeras obreras de avispón oriental de 2026: 'Permite mejorar la estrategia de vigilancia
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