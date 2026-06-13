Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cines de veranoFallecido accidente camión Los PedrochesCrimen de SaguntoMaravillas del AeropuertoMuere Paco RuizAntonio RaílloMercadillo El ArenalSábana SantaZapatero, imputadoInvestidura AndalucíaAccidente de AdamuzInflación CórdobaAtención primariaPlan VivesObras SaguntoCarmen CalvoAviso amarillo por calor'Caminito del Rey'Maltrato animal
instagramlinkedin

La actualidad del sábado 13 de junio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El impacto de las nuevas medidas de control del tráfico, la preocupación del sector de la construcción por las consecuencias económicas del conflicto entre Irán e Israel y el auge de la escalada entre los jóvenes deportistas cordobeses centran algunos de los contenidos más destacados de este sábado

Zona ACIRE de bajas emisiones en la calle San Pablo

Zona ACIRE de bajas emisiones en la calle San Pablo / A. J. González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La movilidad urbana en Córdoba abre nuestro boletín de este sábado con el balance de las cámaras de tráfico, que han impuesto más de 4.000 multas en apenas cuatro meses, con la Ronda de Isasa y Tejares a la cabeza de las vías con más sanciones. También analizamos cómo la escalada de tensión en Oriente Próximo y sus efectos sobre los mercados amenazan con encarecer materiales y costes de producción, una situación que ha llevado a las empresas constructoras cordobesas a reclamar una revisión al alza de los precios de los contratos. Además, nos acercamos al crecimiento de la escalada en la provincia, una disciplina en auge que ya ha llevado a dos jóvenes cordobeses a clasificarse para el Campeonato de España escolar.

Además, destacamos estas otras noticias:

Tema del día

Cines de verano

Tribunales

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Noticias relacionadas

Deportes

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La futura ronda Norte de Córdoba toma forma entre Turruñuelos, Hipercor y María de Maeztu: así avanzan las obras
  2. La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
  3. El IAS-CSIC detecta en Córdoba las primeras obreras de avispón oriental de 2026: 'Permite mejorar la estrategia de vigilancia
  4. Endesa actúa por un enganche ilegal al contador eléctrico de la iglesia de Las Margaritas
  5. La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
  6. Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda
  7. Los tres mejores alumnos de Córdoba en la Selectividad 2026 cuentan la receta del éxito: 'Si llegas a Bachillerato sin base, no lo sacas bien
  8. Los Cordobeses del Año convierten a Córdoba en un espejo de sus mejores valores: solidaridad, esfuerzo y compromiso

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Muere Paco Ruiz, mecenas del flamenco en Córdoba y fundador de la Peña Flamenca El Rincón del Cante

Muere Paco Ruiz, mecenas del flamenco en Córdoba y fundador de la Peña Flamenca El Rincón del Cante

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 13 de junio de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 13 de junio de 2026

La ZBE de Córdoba ya sanciona: la Zona de Bajas Emisiones se estrena con 3.100 multas desde octubre

La ZBE de Córdoba ya sanciona: la Zona de Bajas Emisiones se estrena con 3.100 multas desde octubre

El mapa de las multas por cámaras: Ronda de Isasa y Tejares concentran más de la mitad de las sanciones

La Universidad Loyola gradúa en Córdoba a 240 estudiantes y reivindica los valores como guía ante la inteligencia artificial y la incertidumbre

La Universidad Loyola gradúa en Córdoba a 240 estudiantes y reivindica los valores como guía ante la inteligencia artificial y la incertidumbre

La guerra de Irán pone contra las cuerdas a la construcción en Córdoba: las empresas piden revisar los precios al alza

La guerra de Irán pone contra las cuerdas a la construcción en Córdoba: las empresas piden revisar los precios al alza

Declarados culpables de asesinato con alevosía los dos acusados de acabar con la vida de un vecino de Sagunto

Declarados culpables de asesinato con alevosía los dos acusados de acabar con la vida de un vecino de Sagunto
Tracking Pixel Contents