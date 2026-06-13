El movimiento memorialista de Córdoba recuerda a las víctimas del franquismo con la duda de la continuidad de las exhumaciones

Las asociaciones memorialistas de Córdoba Dejadnos Llorar, la Plataforma por la Comisión de la Verdad y la Federación de la Memoria Democrática de Andalucía, junto a la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba (UCO) han celebrado este sábado en el cementerio de la Salud un acto de homenaje con motivo del Día de Recuerdo y Homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura, que se celebra el 14 de junio. El acto se ha desarrollado bajo el velo de la duda que sobrevuela al colectivo memorialista cordobés, que ha denunciado el parón de las exhumaciones, todo en la semana que el Ayuntamiento de Córdoba asegura haber enviado a contratación el pliego para poder continuar con los trabajos.

El homenaje a las Víctimas del Golpe en Córdoba, en imágenes / A.J.González

El director de la Cátedra de Memoria, Francisco Acosta, ha señalado durante el acto que el cartel de este 2026 incluye el lema "Este año más que nunca" y ha reconocido la "profunda desazón" que tiene el colectivo memorialista por la situación de las exhumaciones en Córdoba capital. "Después de trabajar en 2025 y con recursos económicos comprometidos, tenemos un 2026 en blanco y con las fosas tapadas", ha lamentado Acosta.

Un hombre muestra la foto de un familiar represaliado. / A. J. GONZÁLEZ

De momento, el compromiso manifestado por el Ayuntamiento es el de gastar 150.000 euros de la subvención estatal que se concede para labores de este tipo y tendrá que hacerlo, sí o sí, dentro de este 2026. Mientras tanto, sigue pendiente la renovación del convenio a cuatro bandas que ha permitido las últimas exhumaciones (Ayuntamiento, Junta, Gobierno y Diputación) y que está dotado de más de medio millón de euros.

La amenaza "real" de un "retroceso" en las políticas de memoria

Y a esa "desazón" manifestada por Acosta durante el acto de recuerdo se suma, en opinión del movimiento memorialista de Córdoba, "la amenaza real de una parálisis, cuando no de un retroceso, en las políticas públicas de memoria". El director de la Cátedra de Memoria Histórica de la UCO ha advertido de que el resultado de las últimas elecciones andaluzas, con el alza de Vox, puede suponer una amenaza para unas políticas, además, que ni siquiera terminan de estar del todo asentadas en el país.

Público asistente al acto, celebrado en el cementerio de la Salud. / A. J. GONZÁLEZ

Tras sonar el himno de la resistencia, la libertad y la lucha contra la opresión que es el Bella ciao de las manos del dúo Meta, Acosta ha manifestado que "no se trata de ajustar cuentas", sino de "una reivindicación de los derechos humanos". Y es que, ha añadido, no tendría que hacer falta recordar ni "reivindicar lo básico". "No se puede perpetuar el olvido", ha insistido el director de la Cátedra de Memoria.

Ofrenda floral en el cuadro Virgen de los Dolores

Uno de los momentos más emotivos de este acto ha venido de la mano de la ofrenda floral que se ha realizado en el cuadro Virgen de los Dolores que, precisamente, se ha quedado a medio excavar y se ha tenido que cubrir. Allí, en el trozo de tierra no abierto, y sobre fotografías de represaliados de la guerra civil y del franquismo, se han depositado claveles y rosas rojos mientras un grupo cantaba Alfonsina y el mar y una mujer ondeaba la bandera republicana.

Ofrenda floral en la parte que se ha quedado sin excavar del cuadro Virgen de los Dolores, en el cementerio de la Salud. / A. J. GONZÁLEZ

Las próximas exhumaciones

De materializarse el contrato del Ayuntamiento y avanzar en el convenio entre administraciones, las futuras actuaciones se centrarán en varios espacios del cementerio de la Salud, como son los cuadros Virgen de los Dolores, San Ramón, San Cipriano, San Cayetano, Patio del Depósito, La Anunciación, Trinidad, San Dimas, San Demetrio y San Plácido.

Ofrenda celebrada en la parte del cuadro Virgen de los Dolores que se ha quedado sin excavar. / A. J. GONZÁLEZ

Fruto de los trabajos ya realizados se han recuperado 189 cuerpos de un total estimado de 352 víctimas vinculadas a la represión golpista, y se prevé completar la excavación del sector. También se plantean catas y comprobaciones en otros cuadros donde los registros cementeriales apuntan a víctimas exhumadas o aún pendientes de localizar.