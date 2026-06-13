Educación
Medicina y Enfermería, los grados más demandados en Córdoba en el primer día de inscripción universitaria en Andalucía
La Universidad de Córdoba registra 952 peticiones para Medicina y 879 para Enfermería, dentro de las 16.676 solicitudes presentadas en las primeras 24 horas para el curso 2026/2027
Los grados sanitarios seguidos de Educación acaparan el mayor número de las solicitudes en el inicio del proceso de admisión a los grados universitarios públicos de Andalucía para el curso 2026/2027 en la Universidad de Córdoba (UCO).
Según ha informado este sábado la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, en las primeras 24 horas desde la apertura del plazo, un total de 16.676 personas han solicitado cursar un grado en alguna de las universidades públicas andaluzas. De ellas, 10.625 son mujeres y 6.051 hombres. Estas solicitudes incluyen, en conjunto, 95.201 peticiones, ya que cada aspirante puede marcar varios grados y centros por orden de preferencia en el Distrito Único Andaluz.
Medicina y Enfermería lideran la demanda en Córdoba
En el caso de la Universidad de Córdoba, las titulaciones más solicitadas en este primer día de inscripción han sido Medicina, con 952 peticiones, y Enfermería, con 879. Les siguen Educación Primaria, con 483 solicitudes; Fisioterapia, con 459; y Psicología, con 448.
Estos datos confirman el fuerte interés del alumnado por las carreras vinculadas a la sanidad, la educación y las ciencias de la salud, ámbitos que vuelven a ocupar los primeros puestos en las preferencias de los futuros universitarios cordobeses y andaluces.
A nivel regional, las enseñanzas más demandadas son Enfermería, con 11.656 peticiones; Medicina, con 8.044; Psicología, con 4.595; y Educación Primaria, con 4.087. También destacan Derecho, Fisioterapia, Educación Infantil, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte e Ingeniería Informática.
El plazo de inscripción finaliza el 22 de junio
El periodo de preinscripción comenzó el 11 de junio, coincidiendo con la publicación de las calificaciones de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Andalucía, y permanecerá abierto hasta el 22 de junio. La solicitud debe realizarse de forma electrónica a través del Distrito Único Andaluz y es única para todo el sistema universitario público andaluz.
La Junta recuerda que el orden elegido por el estudiante es vinculante durante todo el proceso. Por ello, recomienda incluir un número suficiente de titulaciones y colocarlas según la verdadera preferencia del aspirante, para evitar quedar fuera por una solicitud incompleta o mal ordenada.
También se aconseja al alumnado que incorpore todas las vías de acceso disponibles, como la PAU o un Ciclo Formativo de Grado Superior, ya que después no podrá añadirlas.
La primera adjudicación de plazas universitarias se publicará el 3 de julio. Ese mismo día se abrirá el plazo de matrícula, confirmación o reserva, que estará activo hasta el 9 de julio. La segunda adjudicación llegará el 16 de julio y se prolongará hasta el 20 de julio.
La Consejería insiste en que, en cada adjudicación, los aspirantes deberán consultar su solicitud e interactuar con el sistema según su situación. No hacerlo supondrá quedar excluido del procedimiento de admisión.
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