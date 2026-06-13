El mapa de las multas por cámaras en Córdoba: Ronda de Isasa y Tejares concentran más de la mitad de las sanciones

Ronda de Isasa, Ronda de los Tejares, la avenida del Corregidor y Colón concentran la inmensa mayoría de las multas de tráfico por cámaras que se han puesto en Córdoba en los primeros cuatro meses de 2026. En términos absolutos, Ronda de Isasa, la vía que parte de la Cruz del Rastro hasta la Puerta del Puente, es el gran punto negro desde el punto de vista de las sanciones que impone, gracias a los distintos dispositivos desplegados por la capital cordobesa (semáforos foto-rojo, cámaras, carril-bus...), el Ayuntamiento de Córdoba. Entre enero y abril de 2026 se registraron un total de 4.349 sanciones en las que los infractores fueron cazados por cámaras y dispositivos varios, y de ellas, 1.444 se pusieron en la ronda mencionada, es decir, el 33% del global.

En el desglose de los datos a los que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA llaman la atención especialmente las multas impuestas por circular por alguno de los carriles bus de la ciudad, que suman 2.009 multas y suponen el 46,2% del total, es decir casi la mitad. El carril bus donde más se sancionó en el primer cuatrimestre del año fue el de Ronda de los Tejares, que captó a 694 conductores despistados.

La cámara de Ronda de Isasa es la que más multa. / Víctor Castro

Semáforos foto-rojo

Le siguen por dispositivos los llamados semáforos foto-rojo, cámaras instaladas en los semáforos para sancionar a los vehículos que se los saltan. Capturan dos fotos: una antes y otra después de rebasar la línea de detención, y pueden conllevar multas de hasta 200 euros y la eliminación de 4 puntos de carnet. En total, se han puesto 744 multas, el 17,1% del total. De los foto-rojo instalados en Córdoba, el de la avenida del Corregidor, que se instaló en marzo de 2025, es el que más se saltan los cordobeses. Así, de enero a abril, no hicieron caso a ese semáforo 459 conductores.

Completan el balance las sanciones impuestas en las zonas de circulación restringida, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y las zonas Acire (Área de Circulación Restringida), que coinciden en el mismo área del casco histórico, con un total de 1.596 multas, el 36,7% del global.

Evolución mensual de 2026

En cuanto a la distribución mensual de estas primeras multas del año, el mes de abril se sitúa en cabeza, con 1.421 de las 4.349 totales; seguido de enero, con 1.084 sanciones; febrero, con 930, y febrero, con 914.

Respecto al ranking de los dispositivos más sancionadores se encuentra en cabeza el de Ronda de Isasa, con 1.444 multas, seguido del carril bus de Ronda de los Tejares, con 1.055. Solo estas dos suman 2.499 sanciones, es decir, el 57,5% del total.

Por detrás, se sitúa el semáforo foto-rojo del Corregidor, que con 634 es, con diferencia, el más eficaz de los colocados en Córdoba, ya que acumula más del 85% de las sanciones impuestas con este sistema, que sumaron un total de 744 en el primer cuatrimestre del año.

A continuación, le siguen las cámaras instaladas para vigilar los carriles bus de Colón, avenida de América y Gran Capitán, con 562, 213 y 179 multas, respectivamente. El foto-rojo instalado a la entrada de la avenida Azahara, con 72 (el situado en la salida de esa vía no multó a nadie; y las cámaras de Valladares (con 44), Cárcamo (con 39), San José de Calasanz (con 23) y Puerta del Rincón (con 23) completan el listado.

La cámara de San Pablo es una de las que menos sanciones registra. / A.J. González

Las cámaras menos sancionadoras

Por último, y debido al gran rodaje que tiene en Córdoba la zona Acire, implantada ya hace dos décadas, las cámaras repartidas en los accesos a este área restringida han sido limitadas. Con la cámara de Valladares se han puesto 44 multas; con la de Cárcamo, 39; con la de Puerta del Rincón, 23; con la de Constanillas, 15; con la de San Pablo, 13; con la de Puerta Sevilla, 7; con la de Las Tendillas, 6; con la de Tomás Conde, 3; y con la de Amador de los Ríos, 2. Cierra el listado la única cámara que no ha puesto ni una sola sanción en el arranque del año: la de María Cristina.