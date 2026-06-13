Sucesos
Intervenidos 458 productos alimentarios, 199 vapers y casi 300 cajetillas de tabaco en una inspección a bazares de Córdoba
La Guardia Civil y la Policía Local detectan irregularidades en establecimientos de alimentación por etiquetado, conservación de alimentos, licencias y venta de tabaco
Agentes de la Guardia Civil y la Policia Local de Córdoba han intervenido cerca de un millar de productos en una inspección realizada de manera conjunta para controlar la venta de bebidas alcohólicas, tabaco y productos alimenticios en bazares de Córdoba.
Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, estas actuaciones fueron desarrolladas por el Seprona y el Servicio Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Córdoba, en colaboración con la Policía Local de Córdoba, en fechas previas y posteriores a la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026, como complemento a los controles ya efectuados durante e levento. El objetivo, asegura, es reforzar la lucha contra la falsificación, adulteración, venta irregular, etiquetado incorrecto, comercio o distribución ilegal de productos, así como prevenir el fraude económico y proteger a los consumidores.
Productos alimentarios sin etiquetado y alimentos en mal estado
Fruto del operativo, los agentes han intervenido 458 productos alimentarios por distintas infracciones relacionadas con la normativa de seguridad alimentaria. Entre las irregularidades detectadas destacan la ausencia de etiquetado en castellano, un requisito clave para garantizar la trazabilidad del producto y la información al consumidor.
También se localizaron etiquetas adhesivas que se desprendían con facilidad o que directamente no figuraban en el producto en el momento de la inspección. Además, los agentes hallaron piezas de producto cárnico sin envoltorio adecuado y en evidente mal estado de conservación, lo que apunta a una posible interrupción de la cadena de frío.
Otro de los incumplimientos detectados fue la comercialización de productos caducados al público, una práctica que puede poner en riesgo la salud de los consumidores y afectar a la confianza en los controles sanitarios.
Vapers de contrabando, tabaco y deficiencias en licencias
Por parte del Servicio Fiscal y Fronteras de Córdoba, se han intervenido 199 vapers de contrabando por deficiencias en el etiquetado, además de 293 cajetillas de tabaco y 4 paquetes de picadura de tabaco. Según la información facilitada, aunque estos productos conservaban el precinto en castellano, se encontraban en venta manual y sectorizada.
La Policía Local de Córdoba también constató que la mayoría de los establecimientos inspeccionados presentaban deficiencias o ausencia de licencia de actividad, además de problemas en el seguro de responsabilidad civil y en los sistemas de extinción de incendios, que estaban caducados, sin mantenimiento o incumplían la normativa vigente.
En conjunto, se han tramitado numerosos expedientes por infracciones administrativas en diferentes ámbitos. Los productos alimenticios intervenidos han quedado precintados en depósito para su inspección y posterior destrucción, en caso de que el organismo sanitario competente determine que no son aptos para el consumo humano.
- La futura ronda Norte de Córdoba toma forma entre Turruñuelos, Hipercor y María de Maeztu: así avanzan las obras
- La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
- El IAS-CSIC detecta en Córdoba las primeras obreras de avispón oriental de 2026: 'Permite mejorar la estrategia de vigilancia
- Endesa actúa por un enganche ilegal al contador eléctrico de la iglesia de Las Margaritas
- La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
- Los tres mejores alumnos de Córdoba en la Selectividad 2026 cuentan la receta del éxito: 'Si llegas a Bachillerato sin base, no lo sacas bien
- Los Cordobeses del Año convierten a Córdoba en un espejo de sus mejores valores: solidaridad, esfuerzo y compromiso
- La Selectividad deja menos aprobados y una nota media más baja en Córdoba este 2026