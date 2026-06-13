Intervenidos 458 productos alimentarios, 199 vapers y casi 300 cajetillas de tabaco en una inspección a bazares de Córdoba

Agentes de la Guardia Civil y la Policia Local de Córdoba han intervenido cerca de un millar de productos en una inspección realizada de manera conjunta para controlar la venta de bebidas alcohólicas, tabaco y productos alimenticios en bazares de Córdoba.

Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, estas actuaciones fueron desarrolladas por el Seprona y el Servicio Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Córdoba, en colaboración con la Policía Local de Córdoba, en fechas previas y posteriores a la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026, como complemento a los controles ya efectuados durante e levento. El objetivo, asegura, es reforzar la lucha contra la falsificación, adulteración, venta irregular, etiquetado incorrecto, comercio o distribución ilegal de productos, así como prevenir el fraude económico y proteger a los consumidores.

Productos alimentarios sin etiquetado y alimentos en mal estado

Fruto del operativo, los agentes han intervenido 458 productos alimentarios por distintas infracciones relacionadas con la normativa de seguridad alimentaria. Entre las irregularidades detectadas destacan la ausencia de etiquetado en castellano, un requisito clave para garantizar la trazabilidad del producto y la información al consumidor.

Un agente, durante la inspección a bazares de Córdoba. / CÓRDOBA

También se localizaron etiquetas adhesivas que se desprendían con facilidad o que directamente no figuraban en el producto en el momento de la inspección. Además, los agentes hallaron piezas de producto cárnico sin envoltorio adecuado y en evidente mal estado de conservación, lo que apunta a una posible interrupción de la cadena de frío.

Otro de los incumplimientos detectados fue la comercialización de productos caducados al público, una práctica que puede poner en riesgo la salud de los consumidores y afectar a la confianza en los controles sanitarios.

Inspección policial a un bazar de Córdoba. / CÓRDOBA

Vapers de contrabando, tabaco y deficiencias en licencias

Por parte del Servicio Fiscal y Fronteras de Córdoba, se han intervenido 199 vapers de contrabando por deficiencias en el etiquetado, además de 293 cajetillas de tabaco y 4 paquetes de picadura de tabaco. Según la información facilitada, aunque estos productos conservaban el precinto en castellano, se encontraban en venta manual y sectorizada.

La Policía Local de Córdoba también constató que la mayoría de los establecimientos inspeccionados presentaban deficiencias o ausencia de licencia de actividad, además de problemas en el seguro de responsabilidad civil y en los sistemas de extinción de incendios, que estaban caducados, sin mantenimiento o incumplían la normativa vigente.

En conjunto, se han tramitado numerosos expedientes por infracciones administrativas en diferentes ámbitos. Los productos alimenticios intervenidos han quedado precintados en depósito para su inspección y posterior destrucción, en caso de que el organismo sanitario competente determine que no son aptos para el consumo humano.