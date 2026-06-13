Imparables Córdoba: la Fundación Josep Carreras contra la leucemia busca un 100% de supervivencia

La Fundación Josep Carreras contra la leucemia ha vuelto a organizar un año más el Día de los Imparables, una jornada para visibilizar la lucha contra la enfermedad y que, por supuesto, ha recalado de nuevo en Córdoba. Como ha recordado la fundación, la supervivencia en pacientes con leucemia y enfermedades hematológicas ha aumentado mucho en los últimos 35 años gracias a los avances en la investigación. Actualmente, la mitad de las personas adultas diagnosticadas superan la enfermedad, mientras que en el caso de los niños, la proporción es de cuatro de cada cinco. Para la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia, sin embargo, estos resultados aún pueden ser mucho mejores. De hecho, su misión es conseguir que sea 100% curable y, por eso, han vuelto a convocar una nueva edición del Día de los Imparables.

Bajo el lema Pintemos de naranja las calles, la Fundación ha hecho un llamamiento a pacientes, expacientes, familiares, donantes de médula, profesionales sanitarios y a toda la ciudadanía a salir a la calle con el fin de hacer oír su voz contra la leucemia y otros cánceres de la sangre. Así es como buscan visibilizar estas enfermedades y reivindicar la necesidad de continuar impulsando la investigación científica hasta conseguir la curación total, así como fomentar las donaciones de médula ósea y ofrecer un apoyo integral a pacientes y a sus familias.

Mesa informativa de la Fundación Josep Carreras durante la celebración de Imparables en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Imparables alcanza su edición número 15

Este día se ha consolidado como la principal iniciativa de movilización de la comunidad vinculada a la Fundación, y prueba de ello es que en este 2026 se alcanza la 15 edición. Año tras año, centenares de personas se suman a ella en todo el país con acciones presenciales y online, convirtiendo esta jornada en un gran movimiento colectivo de apoyo a pacientes y familiares. Todo ello para destacar el papel fundamental de toda la comunidad —pacientes, familias, donantes de médula y personal médico e investigador— en la lucha contra la leucemia.

Precisamente, han explicado desde la entidad, la fuerza colectiva es la principal baza para seguir incrementando las posibilidades de curación. “Se trata de una jornada clave para visibilizar la realidad de los pacientes, pero también para recordar que detrás de cada historia hay una red de personas que no se rinden. Esta fuerza es la que nos hace avanzar hacia la curación de la leucemia”, afirma Josep Carreras, presidente de la Fundación.

Noticias relacionadas

Yaiza Cumelles, paciente trasplantada de médula ósea, corrobora que más allá de la lucha individual contra la enfermedad, el apoyo social aporta un chute de energía extra: “Cuando sientes que nadie te entiende, este día te recuerda que hay mucha más gente como tú de la que te imaginas y que no estás solo. Es el momento de darte cuenta de que, de verdad, formas parte del mundo”.