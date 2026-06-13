Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 13 de junio de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Música
Concierto de Sergio Dalma
Han pasado 15 años desde la primera entrega de VIa Dalma, un álbum con el que Sergio Dalma rendía homenaje a la música italiana con el sello personal e inconfundible que ha mostrado a lo largo de sus 36 años de trayectoria en la música. Ahora vuelve a Córdoba con su gira Ritorno a Vía Dalma interpretando mas canciones italianas inolvidables.
CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía.
Menéndez Pidal, s/n.
22.00 horas.
Ciclo Café Cantante
Velada flamenca con Natalia García
El Centro Flamenco Fosforito será escenario de la actuación de la bailaora Natalia García, acompañada al cante por Dani Cortés; Jesús Majuelos, a la guitarra, y Estefanía Cuevas y Raúl Alba, a las palmas. Entrada libre hasta completar aforo. Entrega de tickets 90 minutos antes del comienzo del espectáculo.
CÓRDOBA. Centro de Flamenco Fosforito.
Posada del Potro.
22.00 horas.
Gala Fest
Actuación Marcelo Solís y José Ángel Onieva
El tenor Marcelo Solís y el pianista José Ángel Onieva interpretarán obras de Mozart, Donizetti, Verdi, García Abril y Moreno, entre otros.
CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.
Ambrosio de Morales, 20.
20.30 horas.
Córdoba Siempre Orgullosa
Carrera por la diversidad, marcha LGTBIQ+ y espectáculos
A las 10.00 tendrá lugar una marcha por la diversidad de 5 kilómetros en un circuito circular por el Vial Norte; y a las 20.00, habrá una marcha Lgtbiq+ con salida desde el Palacio de la Merced; a continuación, a las 22.30, actuará el grupo Er Kalifato, y para terminar, a las 23.15 horas, cerrará la velada el show de Margarita Kalifata.
CÓRDOBA. Vial Norte.
Desde las 10.00 horas.
Ópera
Retransmisión de ‘Romeo y Julieta’, de Charles Gounod
El Museo Arqueológico se suma a la Semana de la Ópera del Teatro Real con la retransmisión en directo de Romeo y Julieta, de Charles Gounod. Esta pieza, basada en la obra de Shakespeare, fue convertida en ópera por Gounod en 1867. Su partitura emblemática transforma el drama original en una experiencia musical de gran intensidad, que incluye algunos de los dúos de amor más emocionantes del repertorio lírico.
CÓRDOBA. Museo Arqueológico.
Plaza de Jerónimo Páez, 7.
19.30 horas.
- La futura ronda Norte de Córdoba toma forma entre Turruñuelos, Hipercor y María de Maeztu: así avanzan las obras
- La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
- El IAS-CSIC detecta en Córdoba las primeras obreras de avispón oriental de 2026: 'Permite mejorar la estrategia de vigilancia
- Endesa actúa por un enganche ilegal al contador eléctrico de la iglesia de Las Margaritas
- La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
- Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda
- Los tres mejores alumnos de Córdoba en la Selectividad 2026 cuentan la receta del éxito: 'Si llegas a Bachillerato sin base, no lo sacas bien
- Los Cordobeses del Año convierten a Córdoba en un espejo de sus mejores valores: solidaridad, esfuerzo y compromiso