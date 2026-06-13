Cuatro menores y tres adultos heridos en un accidente múltiple en la A-45 en Córdoba

Un accidente múltiple en la autovía A-45 su paso por Córdoba ha dejado siete personas heridas, entre ellas cuatro menores de edad. Según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía, el siniestro se produjo en la tarde de esteveirnes en una colisión múltiple por alcance con una furgoneta, una autocaravana y un turismo implicados.

El aviso llegó al centro coordinador sobre las 19.10 horas, cuando varios testigos alertaron de un accidente en el kilómetro 9 de la A-45, en sentido Fernán Núñez. Según detalla el 112, en la colisión se vieron implicados una furgoneta, una autocaravana y un turismo.

Cinco personas trasladadas al hospital de Montilla

Tras recibir la llamada, Emergencias activó de inmediato a los servicios sanitarios del 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.

Fuentes sanitarias han confirmado que, como consecuencia del accidente, siete personas resultaron heridas. Cinco de ellas -cuatro menores de 13, 10, 6 y 3 años, además de una mujer de 30 años- fueron evacuadas al hospital de Montilla.

Otros dos hombres, de 32 y 45 años, fueron atendidos por los servicios sanitarios en el mismo lugar del siniestro, aunque no precisaron traslado hospitalario.